¡Libra la batalla!

Foto: El Diario de Chihuahua

Chihuahua.- Tras vencer las más difíciles de sus batallas, Covid-19, la exjudoca olímpica chihuahuense Vanessa Zambotti ya se incorporó a sus trabajos como asesora en la Confederación Panamericana de Judo.

“Recuperada al cien después de pasar 47 días por este trago amargo, pero a la vez muy contenta de que este virus haya salido de mi cuerpo en algo muy feo que me pegó fuerte, recuerdo que fueron cinco días críticos y la verdad tuve mucho miedo de morir”, confesó la parralense de 38 años, quien tras salir en cuatro pruebas negativas fue dada de alta el 27 de mayo.

“Reconozco que está enfermedad fue de una de las peleas más difíciles de mi vida ya que como deportista sabes con quien te vas a enfrentar, pero ante un virus es más difícil, ya que luchas contra algo desconocido y letal”.

Fue el pasado 9 de abril cuando Vanessa empezó con los primeros síntomas de la garganta, nariz tapada y dolor muscular que empeoraban y fue cuando decidió al quinto día hacerse en la prueba en su departamento en la Ciudad de México a través de un laboratorio privado.

“Al salir positiva me atendió un neumólogo y con el tratamiento que me dio, algunos medicamentos y ejercicios de fortalecimiento de pulmones, no sin antes pasar por temperaturas de hasta 39.8 grados donde tenía que bañarme hasta en la madrugada y cerrar con diarrea, pero gracias a Dios la libré y a los 12 días mis síntomas desaparecieron y ya lo único que hice fue seguir la cuarentena resguardada en casa”.

Zambotti, como toda una valiente guerrera, dejó en claro que uno de los factores para que saliera adelante fue sin duda alguna no desistir, así como el deporte que practicó por más de 20 años, ya que su cuerpo resistió y le ayudó a calmar su cabeza en esos momentos duros de tambaleo.

“Ya tengo cuatro años retirada y sí extraño el judo, una disciplina que me apasioné, pero bueno, ahora estoy en mi otra faceta laborando para él con asesoramientos en la Confederación Panamericana de Judo y en una Asociación Internacional dedicada al deporte y a la salud”, y agregó que “Me preguntan si voy a convertirme en entrenadora y lo descarto yo no estudie para eso, estudié ciencias de la comunicación pero si me gustaría a futuro crear y administrar mi propia escuelita de judo”.

Su frase…

“El deportista se hace egoísta porque deja de lado muchas cosas”

Para saber…

Actualmente Vanessa conduce desde hace un mes un programa online donde invita y entrevista a gente importante inmersa en el deporte denominado “Palomazo Deportivo” que se transmite en Facebook en su fan page.

El dato…

Participó en 4 Juegos Olímpicos:

Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016

3 Medallas en Juegos Panamericanos:

Oro en Rio 2007, Bronce en Guadalajara 2011 y Plata en Toronto 2015

17 Medallas en Campeonatos Panamericanos

De cerca:

Nombre: Vanessa Martina Zambotti Barreto

Edad: 38 años

Fecha de Nac: 4 de marzo 1982

Lugar de Nac: Hidalgo del Parral, Chih.

Disciplina: Judo

División: + 78 Kgs.

Experiencia: 18 años