Levanta el oro

Con la fuerza física como su aliada, el levantador de potencia juarense César Sánchez se colgó la medalla de oro en el Campeonato Norteamericano Regional de Powerlifting 2019 en San José, Costa Rica, dentro de la categoría 93 kilogramos Junior.

Su camino en el powerlifting comenzó a través de otro deporte, pues anteriormente practicaba futbol americano y debido al trabajo de gimnasio que realizaba nació el interés por la potencia.

“Van muy de la mano (el americano y el powerlifting), yo jugaba de línea y yo era el más chico, todos pesaban 100 ó 120 kilogramos, yo pesaba 70 y tenía que estar muy fuerte; subí de peso, empecé a levantar pesas y me gustó”, narró el medallista mexicano.

En su primera experiencia internacional con este deporte, el fronterizo logró subir a lo más alto del podio en la citada categoría –93 kilogramos Junior–, mientras que en Open (Abierta o Libre) terminó en la cuarta posición.

En esta justa el juarense compitió contra deportistas de Puerto Rico, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos.

Los levantamientos que realizó fueron 195 kilogramos en sentadilla, 142 en pecho y 205 en peso muerto para un total de 542 kilos.

Debido a su edad Sánchez participó en las dos categorías, pues a partir de los 23 años se compite obligatoriamente en Libre y ésta fue su última participación en Junior.

“Es muy satisfactorio conseguir un oro para mi país, pero tengo que seguir mejorando, quiero un mejor lugar en la categoría en la que estaré compitiendo”, dijo.

Subir de categoría representa un reto personal para César Armando, pues sabe que el nivel incrementará en cada competencia a la que se presente a partir de este momento.

“Ya no compites contra chavitos, sino contra personas muy experimentadas y es un reto que alguien nuevo como yo llegue y quede en los primeros lugares”, comentó.

El próximo jueves 19 del mes en curso César será reconocido en Cabildo por el logro que consiguió en el referido evento junto con su compañera Daniela Gallegos.

“Se siente bien, ya que el deporte que practicamos no es reconocido por la Conade, como la halterofilia, y que nos consideren es mucha satisfacción porque estamos logrando que la gente lo conozca más”, externó.

El objetivo de Sánchez es prepararse arduamente y adaptarse en esta nueva categoría para tratar de calificar a un Mundial de la disciplina dentro de cuatro o cinco años.

Su próximo compromiso será el Campeonato Estatal, que se realizará en diciembre.