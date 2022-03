Lesiones, principal preocupación de Ricardo Ferretti

Para Ricardo Ferretti, director técnico de los Bravos de Juárez, una de las grandes preocupaciones que tiene en este momento es la recuperación de jugadores, lo cual consideró un problema muy grande, pues por fecha han tenido en promedio entre ocho y nueve elementos inhabilitados.

El equipo juarense perdió el domingo por la noche 1-0 con Xolos de Tijuana en aquella frontera, a pesar de jugar con un hombre más desde el minuto 36. Este fin de semana no hay actividad en la Liga MX y los Bravos volverán a la acción el sábado 2 de abril para enfrentar a los Pumas de la UNAM a partir de las 9:00 pm, en partido de la Jornada 12.

“Naturalmente que como está la situación se tiene que trabajar en todos los aspectos, pero nosotros venimos de un tiempo para acá… una de las grandes preocupaciones es la recuperación de jugadores, es un problema muy grande. Hoy, tengo otros dos jugadores lastimados que se tienen que juntar con los que están rehabilitándose y esto te va cobrando factura”, declaró ‘El Tuca’.

Ferretti agregó que eso ha hecho difícil la posibilidad de escoger a los mejores elementos en cada juego, al no tener la regularidad en la alineación que él y su cuerpo técnico quisieran.

“Si no es un delantero o dos o tres, pues es un defensa, más o menos los medios se han mantenido, ‘Caco’ ya regresó, ya lleva dos partidos, pero nos faltan otros cinco, seis elementos. Para que tengas una idea, por fecha hemos tenido un promedio de entre ocho y nueve jugadores inhabilitados”.

Por otra parte, el entrenador brasileño señaló que los resultados influyen en el estado anímico de todo el equipo y obviamente afecta de manera negativa cuando se pierde.

“La racha de partidos perdidos que tenemos, pues el estado anímico tanto mío como de los jugadores no es el adecuado, pero somos profesionales y estamos intentando hacer las cosas mejores”.

Ferretti consideró que contra Xolos no se jugó mal y se tuvo una actuación de regular a buena, lo cual también fue generado por la expulsión de un jugador de Tijuana.

“Muchas oportunidades de gol y no la logramos. Al no hacer ese gol tan esperado para que nos dé el triunfo tan necesario, pues cometemos errores, como cualquier ser humano. Al cometer errores en zonas tan definitivas pues te cuesta caro, y fue lo que pasó. El partido de hoy, para mí, hay la combinación en la cual no logras concretar de las varias oportunidades de gol que tienes y con una equivocación pues pierdes el partido”.