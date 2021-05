Lesión termina sueño olímpico de Heber Gallegos

Marco Tapia / El Diario Marco Tapia / El Diario

Una lesión en el biceps ha alejado al velocista chihuahuense Heber Gallegos del sueño olímpico de Tokio 2020 y ahora se enfoca en su rehabilitación para comenzar una nueva temporada de entrenamientos con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 de San Salvador.

“Estamos bien, tranquilos. Esto puede ser (la lesión) por no tener una buena pretemporada por la cuestión de que no se contaban con todas las áreas para entrenar”, explicó el atleta de 28 años.

“La mayoría de los ejercicios se hacían en el hogar, no es lo mismo y no pudo aguantar el cuerpo”, agregó Gallegos sobre su lesión.

El evento en el que el velocista aspiraba a conseguir su boleto a Tokio era el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza, que está programado del 11 al 13 de junio en Querétaro, Querétaro, pero su lesión en el biceps no le permitirá llegar en forma para buscar ese pase olímpico.

“Este no fue nuestro mejor año, pero viene otra temporada, la vamos a iniciar de la mejor manera después de estar un año fuera de las pistas, así que no me voy con la cara abajo, lo primordial es la salud”, externó el originario de Ojinaga.

Gallegos Moreno también dejó claro que por el momento no piensa en Juegos Olímpicos, ni siquiera en París 2024, ya que no existen garantías de apoyos provenientes de autoridades o patricionios que impulsen y generen una buena preparación durante esos años, por eso que su mente se enfoca en competencias a corto plazo, como Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

“Hablando con mi entrenador, ya estamos en una edad cercana a los 30 años y por nuestra lesión, por falta de apoyos, no apuntaríamos al siguiente ciclo olímpico”, explicó.

Gallegos también descartó el rumor sobre su posible participación en un reality de Televisa llamado Guerreros, similar a Exatlón de TV Azteca, en el que apareció el año pasado.

“Por nuestra lesión no participaríamos en ningún reality en este momento, por lo mismo, eso también trata de exigencia deportiva y estamos más concentrados en nuestra recuperación física que estar participando en alguna justa deportiva o reality”, sentenció.