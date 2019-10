Lesión de Mahomes no es tan seria

Kansas City.- El mariscal de los Jefes Patrick Mahomes no sufrió daño grave de ligamento cuando se dislocó la rótula derecha y hay optimismo de que el actual Jugador Más Valioso de la NFL pueda regresar al campo en más o menos un mes.

Mahomes fue sometido ayer a una imagen de resonancia magnética la cual mostró que sus ligamentos están intactos, dijo una persona enterada del asunto a The Associated Press. La fuente solicitó el anonimato porque el equipo continuaba analizando los resultados y determinando una fecha para su retorno.

Los Jefes juegan contra Green Bay una semana después del domingo y enfrentan luego a los Vikingos y los Titanes antes del encuentro contra Tennessee la noche del lunes 18 de noviembre. Como los Jefes (5-2) tienen descanso la semana entrante es posible que utilicen a Mahomes hasta el 1 de diciembre contra Oakland.