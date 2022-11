Lesión de Guardado causa incertidumbre hasta en su familia

Simaisma.- Andrés Guardado insiste en que su lesión no es de gravedad, pero hasta en su círculo más cercano hay incertidumbre sobre su estado físico de cara al juego contra Arabia Saudita y que podría marcar un triste desenlace de su historia con la Selección Mexicana.





"Veo noticias de que está mal y él me dice que no está tan mal, pero no sé si es porque no me quiere preocupar o porque realmente Parece que se le está quitando el dolor y va mejorando", dijo su esposa Sandra de la Vega, quien lo acompañó este lunes previo al entrenamiento.





Los familiares acudieron al campamento Tricolor para mandar mensajes de ánimo de cara a la jornada en la que se juegan la vida en la Copa del Mundo.





"Está un poco triste, se nota que no pueden disfrutar, al final no era el resultado que esperaban, pero sí siento que están positivos a que le pueden echar ganas y puede cambiar la cosa.





"Para todo sería triste que no nos vaya como esperamos, pero todavía hay oportunidad y no hay que pensar en eso ", expresó De la Vega.





Ya no se quejen

En el seno Tricolor hay desazón por las críticas y la desesperanza que se percibe en el entorno.





"Apoyándolos y creyendo en ellos, nosotros como familia apoyarlos al 100, que sepan que estamos con ellos y creemos en ellos, pero sobre todo la gente que se motive y que los motiven, que aplaudan, que se dejen de estar quejando y echando malas vibras", comentó De la Vega, esposa de Guardado.