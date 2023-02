Les saca la bravura

Desde muy pequeñita Milagros Martínez tiene el gusto por el futbol, gusto que heredó de su padre, con quien veía los juegos por televisión en un bar de su natal Fuentelespino de Haro, un pueblo que actualmente no pasa de 250 habitantes en la provincia de Cuenca, España.

Después de haber jugado en su adolescencia un tiempo con equipos varoniles, de entrenar y ascender a Primera División a un conjunto femenil en España, y de dirigir tres años en el futbol varonil de Japón, Mila llegó el año pasado a las Bravas del FC Juárez, que en sus primeros cinco torneos en la Liga MX Femenil siempre terminó en el fondo de la tabla general.

Apenas en su segundo torneo como entrenadora del equipo fronterizo, Mila le ha cambiado la cara y después de seis jornadas del Clausura 2023 lo tiene ubicado en el quinto lugar con cinco victorias y una derrota.

La clave, dice Mila, es la confianza que las jugadoras sienten en lo individual y en lo colectivo.

“Yo creo que hasta ahora ha habido algo muy claro, creo que es la confianza; yo sí que cuando llegué vi un equipo como que no tenía tanta confianza en ellas mismas, ni en la que está al lado, y le costaba sobre todo cuando intentábamos trabajar lo táctico, les costaba mucho, era como que pues no habían tenido ese proceso, y sí que hemos trabajado mucho en eso, en el trabajo táctico y en la confianza”, compartió Mila en entrevista con El Diario.

Para mantener este nivel, agrega la entrenadora, hay algo que les ha dado muy buen resultado y es la unión del grupo.

“Hay un grupo muy unido, un grupo que tiene un objetivo claro que es entrar a la Liguilla y todas están peleando por ello”.

De 37 años de edad, Mila vivió hasta los 18 en su pueblo natal, cuando tuvo que salir para ingresar a la universidad.

“Toda mi etapa de la secundaria y todo eso la pasé allí y pues sí que jugaba al futbol, me gusta mucho desde pequeñita. Mi papá iba siempre al bar del pueblo a ver el futbol porque antes no se podía ver ni en las casas, siempre en el bar, y yo me iba con él; recuerdo todos los hombres ahí viendo el futbol y yo la única niñita viendo los partidos. Pero sí que lo recuerdo que siempre me iba con él, o sea, nunca me perdía un partido y yo creo que por él es por lo que agarré esta afición”.

El 20 de diciembre de 2018, Mila es contactada por el equipo Suzuka Point Getters del futbol varonil japonés, días después la decisión estaba tomada, ella sería la nueva entrenadora.

Así se convirtió en la primera mujer en entrenar un equipo varonil en 100 años de historia del futbol japonés. Después de tres años en tierras orientales llegó el primer acercamiento de las Bravas de Juárez.

“Pues fue una negociación larga (risas), larga porque pues yo veía las noticias de la ciudad y todo eso y me daba un poquito de miedo”, confiesa Mila, quien habló en varias ocasiones con la directiva y también tuvo oportunidad de platicar con el defensa español de Bravos, Alejandro Arribas, entre otros.

La primera respuesta de Mila fue un no, pero la insistencia del equipo juarense le hizo pensar más en la posibilidad de venir a México.

“Dije ‘bueno, pues igual que sí que puede ser una buena oportunidad’, porque sí que tenía otras cosas en España, pero no era como entrenadora principal en Primera División, que era lo que aquí sí que se me ofrecía y dije ‘venga pues’. Yo en mi mente siempre decía ‘si no estás a gusto te vuelves, si no estás a gusto te vuelves’ en un semana, dos semanitas, lo que sea, pero pues mira ya llevo ocho meses aquí, o sea, que bien”.

Aunque ya se ha adaptado más a la ciudad, la entrenadora española se sincera al señalar que el calor no le ha gustado, pero sí la comida mexicana y, desde luego, ya probó los famosos burritos.

“Pues mira, me trajeron una vez uno, que era de chile relleno, ¡ay madre, casi me muero!, o sea, casi me muero. Los primeros meses tengo que decirte que mal con la comida porque pues no me sentaba nada bien, pero luego ya cuando empecé a adaptarme, bien”.

Hoy, el buen paso de las Bravalácticas, como ya se les conoce, ha hecho que sean más buscadas por la prensa incluso nacional y que estén más expuestas en las redes sociales.

–¿Cómo enfrentar esa mayor exposición en medios y redes sociales?

“Pues creo que es importante enfocarse en objetivos a corto plazo, si creemos que ya hemos conseguido todo lo que todo mundo ya está hablando, creemos que ya vamos a llegar a la Liguilla y vamos a ser la sorpresa, nos estaríamos equivocando”, responde Mila.

–¿Cómo se define Mila como entrenadora?

“Gritona como me dicen las chicas (ríe). Pues muy perfeccionista, soy muy meticulosa en lo que hago, me gusta que antes del partido ellas sepan todo lo que hemos trabajado, que lo tengan muy claro. No me importa trabajar muchas horas, me gusta, adoro lo que hago, o sea, amo lo que hago, entonces yo creo que eso también se nota en el campo cuando me véis ahí gritar o gesticular. Y sobre todo trabajadora, yo te diría que trabajadora, pues me ha costado mucho llegar hasta donde estoy, yo creo que lo valoro mucho, por eso no dejo de trabajar y siempre buscamos pues ir un poquito a más”.

