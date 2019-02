Les dan hasta para llevar

Siete goles en el primer cuarto fueron la llave que abrió la puerta hacia la victoria de los Barracudas de Rio Grande Valley sobre los Coyotes de El Paso por goleada de 11 a 5, anoche sobre el césped sintético del coliseo paseño.

El equipo visitante no perdió tiempo y en los primeros tres minutos y medio del primer cuarto anotó tres goles. Primero Ismael Pineda a los 59 segundos, después Erick Ponce a los 3:08 y después el mismo Pineda a los 3:34.

Jorge Ríos por medio de un shootout puso a los paseños en la pizarra a los cuatro minutos, pero en un lapso de casi siete minutos Barracudas se despachó con cuatro goles seguidos que les dieron una cómoda ventaja de 7 a 1.

Antes de terminar ese primer cuarto de pesadilla para los Coyotes, Hugo Puentes y Jorge Ríos se hicieron presentes en el marcador con los goles dos y tres de los aulladores.

En el segundo y tercer cuarto los anfitriones simplemente no pudieron hacerle daño a los visitantes y terminaron sin goles en ambos periodos, mientras que RGV sumó dos más en cada periodo y de esa manera llegaron al último cuarto con una ventaja clara, y prácticamente definitiva, de 11 goles a 3.

El goleador potosino Jorge Ríos despertó cierta esperanza en la afición paseña cuando a los 17 segundos del último periodo anotó el cuarto gol para los Coyotes, que sin embargo todavía se encontraban muy lejos de alcanzar a Barracudas.

Conforme avanzaba el tiempo esa esperanza se fue perdiendo y aunque RGV ya no volvió a anotar, los paseños pudieron sumar solamente un gol más a cinco minutos del final del encuentro. (Eduardo Morán)

El próximo viernes el cuadro paseño recibirá al líder de la División Suroeste, el Flash de Monterrey en el Coliseo de la Avenida Paisano.