Leon Rose puede comenzar a trabajar en mejoría de Knicks

Nueva York.- Leon Rose asumió como presidente de los Knicks el 2 de marzo, lo que le hubiera dado mes y medio para evaluar al equipo en los partidos restantes de la campaña.

En realidad, tuvo sólo una semana y media.

Los Knicks disputaron únicamente seis encuentros antes de que se suspendiera la temporada por el coronavirus.

Terminaron con una foja de 21-45, continuando la peor racha en la historia de la franquicia al quedar fuera de los playoffs por séptima campaña seguida.

La crisis comenzó muy temprano, incluso para los estándares del equipo. Los Knicks despidieron al entrenador David Fizdale después de 22 partidos en su segunda temporada y dejaron ir al presidente Steve Mills en febrero.

Mike Miller guió al equipo como coach interino después de la partida de Fizdale y logró que los Knicks defendieran y compitieran mejor. Sin embargo, parece probable que Rose busque a un nuevo entrenador.

El nuevo presidente tendrá además oportunidad de mejorar al equipo con el Draft. Los Knicks tendrán otra selección de lotería esta temporada. Cuentan con siete selecciones de primera ronda en los siguientes cuatro años.

Algunas cosas a considerar ahora que los Knicks terminan su temporada:

PUESTO DE ENTRENADOR

Miller tuvo foja de 17-27 tras reemplazar a Fizdale y se ganó el respeto por la forma que manejó al equipo. Pero Rose tiene unas opciones interesantes que considerar incluyendo a los exasistentes de Nueva York Tom Thiboudeau y Kenny Atkinson. El exentrenador de los Knicks Jeff Van Gundy y el exjugador Mark Jackson también están disponibles y Rose tiene una buena relación el coach de Kentucky John Calipari.

LÍDER DE LA LIGA

El pívot Mitchell Robinson encestó el 74,2% de sus tiros de campo. Lideró a la liga por un gran margen.

ADQUIRIENDO UN BASE

La posición de base ha sido la debilidad de los Knicks. Ni Frank Ntilikina ni Dennis Smith jugaron lo suficientemente bien para probar que son la respuesta. Elfrid Payton fue el mejor en la posición, pero tuvo dificultades con las lesiones y sólo jugó 45 partidos en su primera temporada con el equipo.

ALZAR LA VOZ

El presidente ejecutivo del Madison Square Garden James Dolan fue criticado debido a que los Knicks fueron el último equipo cuyos dirigentes o entrenador se pronunciaron sobre la muerte de George Floyd y las protestas que ésta causó. La organización finalmente emitió un comunicado el martes.

EL ASIENTO DE SPIKE

Antes de su triunfo ante Houston, la noche en la que llegó Rose, el cineasta galardonado con el Oscar Spike Lee discutió con los guardias de seguridad que no le permitieron utilizar el elevador de trabajadores para llegar a su asiento. Lee, quien tiene boletos desde hace tres décadas, criticó a Dolan por hostigamiento y dijo en ESPN al día siguiente que no volvería a ningún partido en casa el resto de la temporada. (Associated Press)