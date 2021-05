Leandro Carrijo debuta con gol en nueva temporada con Locomotive

Cortesía El Paso Locomotive FC

“Muy gratificante, muy bueno hacer un gol y más el gol del empate, un gol de último minuto; es muy importante”, declaró el delantero brasileño Leandro Carrijo, luego de que el sábado por la noche rescató el empate para El Paso Locomotive en el último minuto del partido contra New Mexico United.

De esa manera los Locos sumaron un punto en su primer juego del Campeonato 2021 de la United Soccer League (USL).

“Primeramente hay que agradecer a Dios por la oportunidad, claro, y agradecer la oportunidad que me dieron de estar aquí, agradecer la oportunidad por estar jugando y me siento muy contento, o sea, meter un gol siempre es bueno y aún más al final de un partido, en un clásico y que no deja al equipo perder. Empatamos, sumamos un punto que es muy importante para nosotros”, agregó el jugador sudamericano, que entró de cambio al minuto 78.

Para los paseños fue su primer juego oficial en la USL luego de una larga pausa desde que perdieron la final de la Conferencia Oeste con Phoenix Rising en serie de penaltis en noviembre pasado.

“Me parece que la final fue el fin de semana pasado, pero son siete meses. Dos tres meses preparando para este partido, todos teníamos nervios y todo eso por ser el primer partido de temporada. Un primer partido que hace siete meses que no veíamos tantos aficionados en la cancha, entonces yo creo que fue un buen partido. Hay que corregir porque ya viene el próximo, entonces hay que ser mejor”, mencionó Carrijo.

En las gradas del Southwest University Park hubo poco más de cinco mil aficionados, lo cual también fue destacado por el brasileño, pues recordó que cuando llegó el año pasado a los Locos no podía haber público en el estadio.

“Para nosotros los jugadores yo creo que lo importante durante un partido es ganar, pero también es importante tener una afición, o sea, nosotros demostrarles a ellos para qué vienen, nosotros tenemos que pelear por el equipo, por los aficionados, por nuestras familias, y tenerlos en el estadio es importante tanto para ellos como para nosotros”.

“Creo que por más que sea un empate, van contentos a la casa porque vieron un partido que fue un partido clásico que supimos empatarlo. Queríamos la victoria, no se pudo, pero lo importante es que sumamos un punto”.