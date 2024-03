Le urge ganar a Bravos

Urgidos de puntos, los Bravos de Ciudad Juárez se miden esta noche a los Diablos Rojos del Toluca en partido de la Jornada 11 del Clausura 2024 de la Liga MX, que se llevará a cabo sobre la cancha del Estadio Benito Juárez a partir de las 8:10 pm.

El equipo juarense llega a este compromiso con cuatro derrotas consecutivas y con un total de 13 partidos sin poder ganar tomando en cuenta desde el Apertura 2023. Además, en el presente torneo los Bravos suman apenas dos puntos, producto de dos empates en nueve encuentros disputados, y están ubicados en el último lugar de la tabla general.

Enfrente estarán unos Diablos mexiquenses que ocupan el quinto lugar de la tabla con 19 unidades, conseguidas en cinco victorias, cuatro empates y solamente un descalabro. Sin embargo, el equipo toluqueño no sabe lo que es ganar fuera de casa en el Clausura 2024.

“Nosotros estamos en casa, necesitamos con urgencia una victoria y Dios mediante mañana va a ser el día. En vez de preocuparnos tanto por ellos, tenemos que preocuparnos más por conseguir esos tres puntos que tanto deseamos y por lo que tanto hemos venido trabajando”, declaró el defensa de Bravos Francisco Calvo, ayer en conferencia de prensa.

El cuadro de Toluca es actualmente sublíder de goleo con 21 tantos, por lo que Calvo considera que no les pueden dar el mínimo de libertad al ataque.

“Yo creo que en nuestra cancha tenemos que hacer un partido incómodo para ellos y eso va a empezar con nosotros los defensas. No podemos dejarle ni media libertad a los delanteros o los ofensivos de ellos porque es un equipo que mete mucho gol, y si no me equivoco, recibe poco. Entonces, tenemos que ocuparnos de cada detalle porque nos han pasado detallitos muy pequeños que nos han costado partidos y ojalá que mañana (hoy) no pasen”.

Para hoy

Bravos vs Toluca

8:10 pm

Estadio Benito Juárez

TV: FOX Sports, FOX Premium

Bravos

Juegos Jugados 9

Ganados 0

Empatados 2

Perdidos 7

Goles a favor 6

Goles en contra 16

Puntos 2

Toluca

Juegos Jugados 10

Ganados 5

Empatados 4

Perdidos 1

Goles a favor 21

Goles en contra 12

Puntos 19