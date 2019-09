Le tienen confianza a Enner Valencia

Monterrey, NL.- Después de lo que hizo en la final ante Rayados del 2017 y lo que ha mostrado en la selección de Ecuador, en Tigres nadie duda de la capacidad de Enner Valencia para tirar penales, comentó Nahuel Guzmán.

El arquero argentino dijo que en el equipo no cuestionan la calidad de los jugadores para tirar penales, ya sea Gignac, Valencia o cualquier otro jugador, incluso mencionó que él se postularía para tirarlos en caso de ser necesario.

“Voy por el lado de la jerarquía y la personalidad de cada jugador que está en este equipo, para tomar la responsabilidad en cada momento”, expresó.

“Creo que no se puede discutir, bueno, el que quiera lo va a poder discutir, (pero) por ejemplo la personalidad y la responsabilidad que tenga André para agarrar la pelota y tirar un penal cuando él quiera, siendo lo que representa para nosotros y para la institución y para el arquero rival que Gignac agarre la pelota para patear un penal, lo puede hacer cuando quiera, pero creo que se trata también de ser compañeros y entender que a lo mejor era momento para que pateé otro chico.

“Lo de Enner fue también un poco de mala suerte, después de lo que hizo en la final contra Rayados ¿quién puede quitarle la posibilidad de que pateé un penal?, o con lo que ha hecho en su selección”.

Contra León, el pasado sábado, Gignac no tiró el primer penal, lo hizo Valencia, que falló. El segundo marcado lo tiró Eduardo Vargas, que falló, pero acertó en el contrarremate.

Nahuel recordó que en el equipo hay jugadores para tener variantes para tirar penales, como Carlos Salcedo, que definió la serie de penales ante América en la semifinal de la Leagues Cup.