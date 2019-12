Le salen alas a Teherán

Anaheim, California.- Los Angelinos de Los Angeles suman otro brazo a su rotación de abridores, al llegar a un acuerdo por nueve millones de dólares y un año con el derecho colombiano Julio Teherán, informó ayer a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones.

La persona habló bajo condición de anonimato debido a que el pacto, reportado en primera instancia por ESPN, está sujeto a la aprobación de un examen físico.

Teherán pasó las últimas siete temporadas con los Bravos de Atlanta, que rechazaron una opción de 12 millones de dólares en su contrato. Tuvo foja de 10-11 con 3.81 de efectividad la campaña pasada y no fue incluido en el roster de la Serie Divisional ante San Luis, y posteriormente fue añadido una vez que se lesionó Chris Martin.

El derecho de 28 años tiene marca de 77-73 con 3.67 de carreras limpias en 229 apariciones, tres de ellas en labor de relevo.

Los Angelinos tuvieron la segunda efectividad más alta en Grandes Ligas la campaña anterior con 5.64 y su prioridad de cara a la siguiente temporada ha sido reforzar su cuerpo de lanzadores. Intentaron adquirir a Gerrit Cole antes de que aceptara un contrato por nueve años y 324 millones de dólares con los Yanquis de Nueva York, y han puesto su atención en Dallas Keuchel y Hyun-Jin Ryu. También se hicieron de los servicios de Dylan Bundy en un canje con Baltimore.

Además de Teherán y Bundy, Los Angeles cuentan con Andrew Heaney, Shohei Ohtani y Griffin Canning proyectados como abridores.



Se une Pérez a rotación de Boston

Boston.- El venezolano Martín Pérez firmó un contrato de un año con los Medias Rojas de Boston que le garantiza 6.5 millones de dólares, lo que llevaría al zurdo de 28 años a ocupar el lugar en la rotación que quedó vacante cuando Rick Porcello, ganador del Premio Cy Young por la Liga Americana, dejó el equipo para firmar con los Mets de Nueva York.

El acuerdo anunciado ayer incluye un salario de seis millones de dólares para la siguiente temporada y da a Boston una opción de extensión de contrato para 2021 de 6.25 millones, con una cláusula de rescisión de 500 mil dólares. Pérez podría obtener aparte 250 mil dólares cada año en bonos por desempeño, que dependen de los innings lanzados.

Pérez registró foja de 10-7 y efectividad de 5.12 por Minnesota la temporada pasada después de pasar sus primeras siete en Grandes Ligas con los Rangers de Texas. Tiene marca de 53-56 y efectividad de 4.72 en 157 aperturas y 16 labores de relevo. Su única aparición en postemporada fue en 2015, cuando perdió como abridor del tercer partido de la Serie Divisional ante Toronto.