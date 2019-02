Le pesa a Sean McVay la novatez

Atlanta, Estados Unidos— En apenas dos temporadas Sean McVay ha recibido la etiqueta de uno de los mejores entrenadores de la NFL, así como una de las mentes ofensivas más brillantes.

En el Súper Tazón LIII, es el mismo entrenador en jefe de los Carneros el que admite que fue superado por la lateral de enfrente.

“No hay otra manera de explicarlo, no tengo muchas palabras. Me superaron los entrenadores rivales. No hice un trabajo lo suficientemente bueno para mi equipo”, comentó Sean McVay, minutos después de la derrota de su equipo 13-3 ante los Patriotas.

Con apenas 33 años, McVay se convirtió en el entrenador en jefe más joven en jugar un Súper Tazón, pero al final de cuentas, esa misma inexperiencia, en su segunda temporada en la posición, le pegó anoche.

“El valor de la experiencia pesa. Este es un juego que te enseña la humildad. Cuando revisas cada juego, tienes oportunidad de aprender de cada uno, de aprender. Ellos hicieron algunas cosas nuevas, que no habían mostrado antes, y lo mezclaron muy bien todo el juego”.

Sobre Todd Gurley, quien tocó el balón 12 veces en el Super Bowl después de haberlo hecho sólo cinco en la Final de Conferencia, McVay insistió que el corredor está sano de la lesión en la rodilla que sufrió en diciembre.