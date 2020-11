Le faltó a Maradona disculparse por su trampa

Associated Press

Londres— El exportero Peter Shilton no quiere manchar el legado de Diego Maradona, pero tampoco exculparlo por su falta de espíritu deportivo y por nunca disculparse por sus acciones.

Quien fuera el guardameta que recibió los dos míticos goles del astro, uno la "Mano de Dios" y otro el "gol del siglo" en el Mundial de México 1986, reveló su coraje en una columna publicada en el Daily Mail.

"Ninguno de nosotros esperaba lo que sucedió a continuación (tras contenerlo durante una hora). ¿Cómo podríamos? Me desafió por una pelota alta y en bucle, pero sabía que no la recibiría con la cabeza, así que la lanzó a la red. Una clara ofensa. Engañando.

"Mientras se escapaba para celebrar, incluso miró hacia atrás dos veces, como si esperara el silbato del árbitro. Sabía lo que había hecho. Todos lo hicieron, excepto el árbitro y dos jueces de línea. No me importa lo que digan, ganó el partido para Argentina. Anotó un segundo brillante casi de inmediato, pero todavía estábamos recuperándonos de lo que había sucedido minutos antes", escribió Shilton.

El portero está seguro que el "gol del siglo" solo fue posible gracias a que los ingleses estaban en shock por aquel tanto con la mano.

"Por primera vez en el juego, lo dejamos correr sobre nosotros y marcó. Fue un gran gol, pero no teníamos ninguna duda: sin el primer gol no habría marcado el segundo.

"Me ha molestado a lo largo de los años. No mentiré sobre eso ahora. La gente dice que debería haber despejado la pelota de todos modos y que dejé que un hombre más pequeño me saltara. Eso es basura. Me corrió, pero eso puede suceder", contó.

Más rabia tuvo aún cuando vio unas fotos entre Maradona y el árbitro de aquel partido, ambos sonrientes, luego de que coincidieran en Túnez.

"No, lo que no me gusta es que nunca se disculpó. Nunca en ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón. En cambio, usó su línea 'Mano de Dios'. Eso no estuvo bien.

"Parece que tenía grandeza en él, pero lamentablemente no tenía espíritu deportivo", comentó.

Insistió en que no pretende manchar el legado de Maradona.

"Es extraño que ayer se cumpliera el 50 aniversario de mi debut con Inglaterra, que fue contra Alemania Oriental en Wembley. Al final resultó que, en cambio, se me ha recordado otra de mis apariciones para mi país. Ciertamente es un juego que nunca olvidaré", remató Shilton.