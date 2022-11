Le duele a Guardado vivir su último Mundial con la Selección

Doha— De pronto lo asalta la melancolía. No le es fácil quitar la etiqueta de "último" a cada momento en Qatar. En su quinto Mundial, Andrés Guardado alista su retiro de la Selección Mexicana.

Al entonar el Himno Nacional en el partido contra Argentina, por poco se le escapan las lágrimas cuando hizo contacto visual con su esposa Sandra de la Vega y los pequeños Máximo y Catalina. El hombre de los 179 partidos en la historia del Tricolor, más que cualquiera, no quiere que pasen las horas.

"Hay que ser fuertes en muchos momentos y sobre todo ahorita. Él, aunque viene conmigo y trata de estar contento, sí siento que cuando de repente aterriza y vuelve a que ya es lo último sí le pesa, le duele.

"Cada que lo veo hace el comentario de 'puede ser mi último partido', 'es mi última concentración', siempre él está con eso en la cabeza y yo trato de decirle 'pero viene algo mejor, hay que cerrar siempre ciclos, se abren nuevos'", comparte la pareja del contención.

Hace cuatro años, al salir del vestuario del Estadio Samara, tras la eliminación contra Brasil, Guardado era uno de los más afectados porque creyó que era su última Copa del Mundo.

Ahora, en la conversación con CANCHA horas antes de aquel juego contra la Albiceleste, en el que el "Principito" ingresó al club de los Cinco Copas, De la Vega alude a ese tema.

"Sí, la verdad es que ya viene desde el Mundial pasado como pensando en retirarse, todo mundo le decía que no, que se esperara y gracias a Dios se esperó.

"Pero creo que era más el pensar que a lo mejor podía llegar o el pensar que sí podía. pero el entrenador no lo iba a querer, creo que era un poco esa parte de él, tú en tu cabeza te empiezas a meter cosas negativas de que dices 'no, no voy a poder', entonces prefieres decir tú 'no' antes de que te digan, pero cuando él se vio que siguió en España, jugando en Europa, como que se empoderó y dijo '¿por qué no?', se abrió esa posibilidad y ahora está en su quinto Mundial", comenta.

En Qatar, Sandra, Máximo y Catalina cobijan a Andrés en su último baile.

"Por un lado está padrísimo que va a tener más vacaciones, que lo vamos a tener más en casa, pero por otro saber también que para él eso que se acabó es su pasión y su vida", remata De la Vega.





El equipo Guardado

Qatar 2022 es un Mundial peculiar para Andrés Guardado no sólo porque marca su adiós de la Selección Mexicana, sino porque acude con equipo completo: su esposa Sandra de la Vega y sus hijos Máximo y Catalina.

En una dinámica con Reforma, Sandra revela quién sería cada integrante de su familia de hacer una analogía entre los temperamentos y el futbol.

Andrés: "Es el mediador, en su posición está muy bien porque es el que media".

Sandra: "Yo soy la defensa porque soy la ruda y yo soy más tajante".

Máximo: "Es quien metería los goles, es quien nos da los aprendizajes de vida".

Catalina: "Es el árbitro porque ella realmente pone el orden y dice lo que se va a hacer".