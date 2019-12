Le dice no al Sun Bowl

Brandon Aiyuk, receptor abierto senior de los Sun Devils de Arizona State, anunció que no jugará el próximo 31 de diciembre en el Sun Bowl contra los Seminoles de Florida State, para concentrarse en el Draft 2020 de la NFL, donde se espera que sea elegido en primera ronda.

“Mi gratitud por ASU no tiene fin”, dijo Aiyuk en una publicación de Twitter, en la que también agradeció a su cuerpo de entrenadores, compañeros de equipo y aficionados. “Como un chico sin ofertas de becas que tomó la ruta JUCO (junior college), ASU me ha permitido perseguir el sueño de toda la vida de jugar en la NFL”.

Aiyuk agregó que la decisión de no venir al Sun Bowl la tomó después de consultar con su familia y entrenadores.

“He decidido ausentarme del juego de tazón y comenzar a entrenar en preparación para el Draft 2020 de la NFL”, publicó Aiyuk.

Por tercera temporada consecutiva, los Sun Devils tuvieron un receptor de mil yardas con Brandon Aiyuk, ranqueado octavo a nivel nacional y segundo en el Pac-12 con mil 192 yardas por recepción en el año, mientras que sus 99.3 yardas en promedio por juego lo colocan en el lugar 13 en el FBS y segundo en la liga.

Entre los receptores fue el mejor de Arizona State en la temporada 2019, en la que lideró al equipo en yardas (1,192) y recepciones (65), además de terminar empatado con Frank Darby en anotaciones (8).

Sus yardas por recepción fueron la segunda mayor cantidad en la conferencia, mientras que encabezó la conferencia en yardas en regreso de patadas de salida y de despeje.

Aiyuk fue nombrado recientemente como el jugador de todo uso, all-purpose, en el equipo ideal del All-Pac-12 de la Associated Press, y como receptor fue nominado al segundo equipo.

Con esta decisión se une a su compañero de equipo, el corredor junior Eno Benjamin, quien anunció la semana pasada que se saltaría su temporada senior para ir al Draft de la NFL, sin embargo, todavía no está claro si Benjamin jugará o no en el Sun Bowl.

Brandon Aiyuk está considero como una posible selección de primera ronda en el Draft de la NFL 2020. Jugó dos temporadas para los Sun Devils después de jugar por primera vez en Sierra College, un colegio comunitario en Rocklin, California.