Le dan el sí

Cortesía

La cancelación de la temporada 2020 de las Ligas Menores de Beisbol en Estados Unidos no permitió que cientos de peloteros pudieran tener acción en los diferentes diamantes del país del norte, entre ellos el lanzador juarense Efraín Contreras, que sin embargo ha vuelto a ver la luz al final del túnel en estos días al haber sido invitado para tomar parte en la pretemporada de los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico.

Perteneciente a la organización de los Padres de San Diego, el jugador de 20 años dijo vía telefónica desde el estado de Indiana, en Estados Unidos, que ésta será su primera vez con un equipo de la Liga del Pacífico, aunque ya lo habían invitado anteriormente, pero en aquellas ocasiones no contó con la autorización de los frailes.

Debido a la contingencia sanitaria en este momento la situación es diferente y Contreras tuvo el permiso de los Padres para ir al Pacífico con la intensión de que se mantenga activo.

“Más que nada me siento contento por tomarme en cuenta. El año pasado me invitaron, pero San Diego no me dejó. Con esta pandemia este año no hubo ligas menores en Estados Unidos y San Diego me dio permiso”, dijo el pitcher fronterizo.

-¿Qué es lo que sabes del nivel de pelota de la Liga del Pacífico?

“Me han dicho que, a comparación de las Ligas Menores de Estados Unidos, viene siendo como el de Triple-A, pero yo me siento preparado, he estado trabajando, ahorita estoy a un 85, 90 por ciento de mi capacidad, pero con un mes de pretemporada estaré al cien.”

-El equipo y la afición de los Tomateros, ¿qué deben esperar de Efraín Contreras?

“Primero que nada unas buenas actuaciones, voy con todo, a echarle todas las ganas, a dar lo mejor de mí durante las prácticas en el terreno de juego”.

Contreras agregó que se mantiene en comunicación con los directivos de los Padres y le piden que no deje de trabajar, de mantenerse en forma. Por esa razón estuvo un tiempo en Tuxpan, Nayarit, donde entrenó al lado de un compañero con un entrenador personal.

En el 2019 con los TinCaps de Fort Wayne en la liga Midwest, Contreras vio acción en 25 partidos, 23 de ellos como inicialista, y terminó con una marca de seis victorias y seis derrotas con un porcentaje de carreras limpias de 3.61. Lanzó 109 entradas y dos tercios, en las que permitió 97 imparables, 49 carreras, se la volaron 12 veces, regaló 32 bases y ponchó a 121 rivales.

Nombre: Efraín Contreras Covarrubias

Organización: Padres de San Diego

Fecha de Nac.: 2 de enero de 2000

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 20 años

Estatura: 1.78 m

Peso: 84 kg

Posición: Pitcher

Números en el 2019

Con los TinCaps de Fort Wayne en la liga Midwest

Ganados 6

Perdidos 6

ERA 3.61

Juegos 25

Inicialista 23

Innings lanzados 109.2

Hits 97

Carreras 49

HR 12

BB 32

Ponches 121