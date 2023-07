Le apostará México a tres deportes en Olímpicos 2024

Ciudad de México.- México tiene todo el potencial para ser protagonista en clavados, tiro con arco y taekwondo de París 2024, a donde se acudirá con una Delegación de mínimo 100 deportistas, estimó el jefe de Misión para la justa gala, Bernardo de la Garza.

El directivo confía que el Comité de Estabilización de la Federación Mexicana de Natación, a cargo ahora del Comité Olímpico Mexicano (COM), definirá en breve el proceso selectivo en clavados, disciplina en la que se consiguieron seis plazas en el Mundial de Natación de Fukuoka.

"Yo soy optimista y deseo que se revierta la tendencia descendente en la obtención de medallas. Veo fuerte al equipo de clavados, al tiro con arco; taekwondo sobre todo si se obtienen las cuatro plazas (máximo por País)", dijo De la Garza a CANCHA.

"Me parece que sí se alcanzan los 100 deportistas para París 2024. La Comisión Estabilizadora va a definir el proceso clasificatorio de clavados y, una vez que lo tenga, se hará público".

Aseguró que todos los procesos clasificatorios internos serán del conocimiento de deportistas y entrenadores para que no haya malos entendidos.

El ex director de la Conade viajó hace unos días a la capital francesa para la reunión de Jefes de Misión y regresó gratamente sorprendido de cómo marcha la organización de los Juegos hasta el momento, al margen de los problemas sociales que hay en Francia actualmente.

"Siento que todo está muy organizado y avanzado en logística e instalaciones. Los Juegos van a ser espectaculares, muy urbanos. La gente con la que platiqué allá, me refiero a parisinos de a pie no involucrados en la organización, no perciben problemas sociales o de inseguridad por los Juegos", apuntó.