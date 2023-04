Kansas City, Missouri.- El talento de Bryce Young superó las preocupaciones sobre su tamaño.

Las Panteras de Carolina seleccionaron al esbelto y dinámico mariscal de campo de Alabama con la selección número 1 en el Draft de la NFL hoy por la noche, siete semanas después de hacer un intercambio exitoso con Chicago para ascender y obtener su elección de posibles jugadores franquicia.

Las Panteras eligieron al ganador del Trofeo Heisman 2021 sobre C.J. Stroud de Ohio State, Anthony Richardson de Florida y Will Levis de Kentucky. El nuevo entrenador Frank Reich dijo a principios de semana que la organización llegó a un consenso el lunes después de varias semanas de deliberación.

Un creador de juego de doble amenaza con un brazo fuerte y una combinación de élite de instintos e inteligencia, Young también posee los intangibles y las características que desean los entrenadores, incluida la capacidad de liderazgo y una sólida ética de trabajo.

Pero la mayor pregunta sobre Young es su tamaño. Midió 5 pies 10 1/8 y pesó 204 libras en el Combinado. Aunque dominó la SEC, algunos cazatalentos y entrenadores temen que Young no pueda resistir físicamente todos los golpes en la NFL.

Las Panteras no podían dejar pasar sus habilidades superiores.

Kyler Murray, la selección general número 1 en 2019, es el único otro QB desde 2003 en ser seleccionado en la primera ronda después de pesar 207 libras o menos en el Combinado.

“Confío en mis habilidades”, dijo Young el miércoles. “No sé cómo jugar el juego de otra manera. He sido de este tamaño en relación con las personas que me rodean toda mi vida. Me concentro en lo que controlo y no puedo crecer. Eso no entra en esa categoría. No puedo ser más alto. Me concentro en mí mismo. Confío en mí mismo con lo que he podido hacer y estoy emocionado por el trabajo que va a tomar”.

Las Panteras han buscado una respuesta como mariscal de campo desde que cambiaron a Cam Newton, quien fue la primera selección general en 2011 y el Jugador Más Valioso de la NFL en 2015 cuando llevó a las Panteras a un récord de 15-1 y una aparición en el Super Bowl.

Young tuvo una carrera espectacular en Alabama y las Panteras esperan que pueda entregar el primer Trofeo Lombardi de la franquicia. Jugó en una ofensiva de estilo profesional bajo el coordinador ofensivo Bill O’Brien, el ex entrenador en jefe de los Texanos que regresó a la NFL para dirigir la ofensiva de Nueva Inglaterra.

Young lanzó para 4,872 yardas con 47 touchdowns y siete intercepciones en su primera temporada comenzando como estudiante de segundo año en 2021. La temporada pasada, tuvo 3,328 yardas por aire con 32 TD y cinco intercepciones mientras jugaba con un nuevo elenco de apoyo.