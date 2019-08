Lanza Carrasco por primera vez desde diagnóstico de cáncer

Akron, Ohio.- El derecho de los Indios de Cleveland, el venezolano Carlos Carrasco, regresó el lunes al montículo en Ligas Menores mientras intenta volver a Grandes Ligas después de ser diagnosticado con leucemia.

Carrasco entró el lunes como relevista para Akron en Doble-A contra Harrisburg. Recibió una ovación de pie de los aficionados en Canal Park. Fue la primera aparición de Carrasco desde junio, cuando se le diagnosticó leucemia.

Finalizó su primer inning de labor con un ponche.

El lanzador de 32 años tiene programada otra aparición el jueves con Akron y posteriormente él y los Indios decidirán su siguiente paso. Carrasco quiere regresar y ayudar a los Indios esta temporada.

Los Indios se han fortalecido en torno a Carrasco. Durante el Juego de Estrellas en julio, Carrasco apareció en el terreno de juego durante el tributo de las Grandes Ligas llamado “Stand Up To Cancer” (“Levantarse Contra el Cáncer”) y las camisetas con la leyenda “I Stand With Cookie” (“Me levanto por Cookie”) se han popularizado en toda la ciudad.



Reclaman Bravos a Hamilton

Atlanta.- Los Bravos reclamaron el lunes al jardinero Billy Hamilton de la lista de jugadores disponibles de los Reales de Kansas City para reforzar su plantel plagado de lesiones, anunció el equipo.

Hamilton, de 28 años, ha sido cinco veces finalista del Guante de Oro y es un bateador ambidiestro que le ofrece a Atlanta algunas opciones defensivas y velocidad desde la banca. En 93 partidos para los Reales, Hamiltón bateó para .211 con 18 bases robadas.

Hamilton pasó seis años con los Rojos antes de firmar con Kansas City como agente libre esta temporada. En su carrera batea para .242 con 295 bases robadas, incluidas cuatro temporadas consecutivas con más de 50 estafas en Cincinnati.

Los Bravos también anunciaron que el relevista derecho Wes Parsons fue reclamado de sus bajas por Colorado. Atlanta lo colocó en asignación la semana pasada.

Además, Atlanta envió al derecho Bryse Wilson al equipo de Triple-A Gwinnett y ascendió al derecho Jacob Webb.

Los Bravos, líderes de la División Este de la Liga Nacional, están mermados debido a las lesiones de los jardineros Nick Markakis, Austin Riley y el venezolano Ender Enciarte, así como del torpedero Dansby Swanson.