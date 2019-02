Lanza Cam nuevo canal de YouTube

Charlotte, N.C.- Cam Newton comentó que la temporada pasada no pudo lanzar el balón más de 30 yardas debido a que tenía lesionado el hombro, lo cual lo dejó expuesto a las defensas de sus contrincantes.

Newton comentó en un video con duración de 10 minutos que esto “fue lo más decepcionante de todo el año”.

Ayer, el mariscal de las Panteras lanzó su nuevo canal de YouTube, detallando los sucesos que ocurrieron antes y después de la cirugía que se practicó el 24 de enero para que le repararan la lesión en el hombro derecho.

A Newton le realizaron una cirugía artroscópica para limpiarle el cartílago que tenía alrededor del labro y del manguito rotador.

En el video aparece Newton manejando un Porsche y dirigiéndose al hospital la mañana en que le practicaron la cirugía, mostró sus emociones al describir lo mucho que desea estar bien de salud. También se mostró antes de la cirugía con la ropa del hospital y posteriormente cuando el médico le dice “el cartílago no estaba tan dañado como lo habíamos temido, pero estaba muy inflamado. Así que, si puedes lograr mover el hombro y seguir haciéndolo, entonces estarás muy bien”.

Newton comentó que en algunas ocasiones de la temporada anterior se sintió “débil” y “vulnerable”, sin entender completamente por qué tenía dolor.

Sin embargo, siguió jugando, ya que no quería dar por terminada la temporada y tener la oportunidad de llegar a los playoffs.

Comentó que la lesión impactó su vida personal, incluyendo el no querer estar con su familia.

“Me caí yo mismo en un hoyo y me estaba haciendo daño”, dijo.

Unas semanas después de la cirugía, Newton se encontraba más animado y habló acerca de su futuro en la NFL.