Lamen sus heridas

Apenas un día después del empate contra Potros UAEM, los Bravos del FC Juárez regresaron ayer mismo a los entrenamientos de cara al partido que sostendrán mañana contra los Tiburones Rojos del Veracruz en la etapa de Cuartos de Final de la Copa MX.

El partido, que se jugará en el Estadio Benito Juárez, está programado para iniciar a las 7:00 pm.

Al término del entrenamiento, el mediocampista Kevin Gutiérrez manifestó su punto de vista sobre lo que sucedió el domingo contra los Potros.

“Mostramos otra cara de lo que veníamos haciendo, pero lamentablemente no se dio el resultado buscado; tratamos de revertir esta mala racha, y todavía nos quedan cinco juegos para seguir sumando”, dijo Gutiérrez.

Por ahora, el equipo juarense se encuentra fuera de la zona de calificación, pues ocupan el lugar número 13 de la tabla general con 11 unidades a dos puntos del octavo lugar y todavía con un partido pendiente.

“La tabla está muy pareja, esto no se ha definido y nuestra tarea es sacar resultados y estar en la Liguilla”, agregó Gutiérrez.

En relación al partido de mañana ante los Tiburones Rojos del puerto jarocho, el jugador de los Bravos señaló que simplemente tienen que salir por la victoria que los coloque en la siguiente fase.

“Todos los equipos son fuertes, nos vienen a competir, así ha sido durante la Copa; nosotros tenemos que ganar para avanzar a la siguiente fase”, finalizó.

El equipo juarense ha igualado su mejor participación en la Copa MX, pero mañana buscarán llegar por primera vez a las semifinales y así hacer historia en el torneo.

El director técnico Gabriel Caballero y su equipo entrenaron ayer divididos en dos grupos, con ejercicios regenerativos para los que tuvieron actividad ante Potros, y tácticos y futbolísticos para los jugadores que entraron de cambio o que no sumaron minutos en la jornada 11