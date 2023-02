Láinez considera que él y sus compañeros deben pensar más en lo que hacen ellos mismos y no en lo que hace el rival

Mauro Láinez, mediocampista de los Bravos de Juárez, considera que él y sus compañeros deben pensar más en lo que hacen ellos mismos y no en lo que hace el rival, de cara al partido de este sábado contra Cruz Azul en el Estadio Azteca. El jugador tabasqueño también aceptó que sí hay cierta preocupación por la falta de gol en los dos juegos más recientes, pero confía en que ante la Máquina las cosas cambiarán.

“Yo creo que más que nada debemos ya pensar en nosotros, no en el rival, en lo que hacemos nosotros porque sinceramente creo que estamos más preocupados en lo que hace el rival que lo que hacemos nosotros”, dijo ayer el jugador de 26 años en conferencia de prensa.

El equipo juarense visitará a los celestes en partido correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2023 de la Liga MX, y Láinez considera que Bravos tiene un plantel muy basto, con jugadores de calidad que han marcado diferencia en cualquier lado que han estado.

“Nosotros tenemos que creérnosla, que a pesar de que somos el equipo más nuevo de la Liga MX, tenemos un equipo para estar entre los primeros cinco fácilmente, así que yo creo que es más que nada eso, ya no nos importa el rival, no nos importa la cancha, si hay altura, si no hay altura, sino que ya el tema está en nosotros y en creérnosla nosotros y en saber que podemos demostrarle a nosotros mismos y a la gente que este equipo está para pelear grandes cosas.”

Sobre la falta de gol en los dos últimos cotejos, Láinez dijo que sí les genera cierta preocupación porque venían de hacer tres en el partido contra Santos de la Jornada 6.

“Yo creo que sí porque veníamos de hacer tres y la verdad que sí hay una presión de que no estemos metiendo goles, pero tratamos de ser autocríticos y algo estamos dejando de hacer y buscamos cada partido tratar de meter goles porque es algo que nos costó el torneo pasado y ahorita lo teníamos al inicio del torneo. Estos dos partidos nos está costando poquito, pero seguramente con los delanteros que tenemos, que son goleadores, este partido van a salir bien las cosas y va a regresar el gol y estamos trabajando esta semana para mejorar esa zona de definición.”

En relación a la llegada de Ricardo Ferretti a la dirección técnica del Cruz Azul, Láinez consideró que es algo que le vendrá bien al cuadro cementero.

“Es un gran técnico, es un técnico ganador, no cualquiera tiene los títulos que él tiene y seguramente le va a ayudar mucho a Cruz Azul. Es un entrenador que estuvo en selección mexicana, en Pumas, exitoso y, bueno, siempre es bueno tener ese tipo de personas que ayuden al club y Cruz Azul es un equipo grande, con tradición, que sin duda alguna le va a ir bien con este entrenador.