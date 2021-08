‘La vida de Marcell fue un gran sacrificio’

Para entender mejor por qué la vida de Lamont Marcell Jacobs le ha dado la vuelta al mundo en todos los portales con historias que van más allá del oro que ganó en los 100 metros de Tokio 2020, hay que remontarse a un sábado por la noche a principios de los 90s, un sábado como muchos otros en las afueras de Vicenza, Italia.

El Palladium fue uno de los clubes nocturnos más famosos de Italia, estaba abandonado y lleno de soldados estadounidenses.

Uno de esos sábados, dos hermanas parten de Castiglione delle Stiviere, en la provincia de Mantua, en la frontera con Bresciano, recorren más de cien kilómetros en auto para ‘pasar la noche’ en el club Torri de Quartesolo.

“Crecí con los estadounidenses. Estaba cerca de otra base, la de Ghedi. Cuidé a sus hijos. Cuando era niña, estaba más feliz de hablar inglés que italiano. Entonces, cuando mi hermana, que es diez años mayor que yo, tuvo estas ideas, no pude decirle que no”, declaró Viviana Masini, de 44 años y madre de Marcell, al periódico italiano Corriere del Veneto.

Y ahí, Viviana conoció a Lamont Jacobs. Ella de 16 años, él dos años mayor y soldado estadounidense. Salieron durante algunos años, empezaron una relación amorosa y cuando a Lamont lo envían de regreso a Estados Unidos Viviana decide acompañarlo. En 1994 nace Marcell en El Paso, pero cuando el hoy campeón olímpico tenía un año de edad mandaron a su papá a Corea. Su madre ya no lo sigue y seis meses después ellos dos viajan a Italia.

“Él nació cuando yo tenía 18 años y su padre 20, tuvimos que mudarnos a Estados Unidos, luego su padre fue enviado a Corea cuando Marcell tenía un año, yo tenía que ser su padre y su madre”, comentó Viviana a medios italianos.

Masini, de origen veneciano, tiene 44 años de edad y Marcell creció con ella en Desenzano del Garda desde niño.

“Creció con los niños de esta tierra y hubo dificultades”, comenta Viviana, pero de inmediato aclara que no habla de racismo, sino del momento en que Marcell se da cuenta, a los siete años, que su piel es diferente a la de los otros niños, todos blancos.

“Yo había encontrado una nueva pareja, había tenido otros hijos y él también notó esta diferencia con ellos”.

A esa edad, Marcell cuestionaba a su madre sobre esa diferencia, que incluso le hacía pensar que era adoptado.

“Entonces llamé a su abuela paterna en los Estados Unidos. Ella accedió a venir a nosotros, él la conoció y así descubrió cuáles son sus orígenes”, recuerda Viviana.

“La vida de Marcell fue un gran sacrificio. Vivía sin padre y yo era su padre y su madre. Ha superado muchas dificultades y ahora se lo merece todo. Tuve buenas sensaciones después de pasar un mes con él y sus hermanos en Tenerife. Desde entonces sus planes han cambiado y ahora ha ganado los Juegos Olímpicos”, dice una emocionada madre del hombre más veloz del mundo.

Viviana, al lado de sus otros hijos y su pareja Nicola, es propietaria del hotel Florence en Manerba, a pocos kilómetros al norte de Desenzano y desde ahí vio cómo su hijo ganó los cien metros planos y se convirtió en el atleta más buscado del mundo. También desde ahí, rodeada de amigos y conocidos de la familia, presenció, casi a la media noche, la ceremonia de premiación.

“En la entrega de medallas lo vi emocionado, me dijo que en los próximos días tal vez se dé cuenta de lo sucedido.”

Al llamado del Ejército

Lamont Jacobs Sr., de 46 años y padre del campeón olímpico en los 100 metros, fue enviado por el Ejército de los Estados Unidos a Corea cuando su hijo tenía un año. Emprendió el viaje solo, sin su familia y no tuvo contacto con Marcell hasta el año pasado.

“No recuerdo a mi padre cuando era niño. Desde el momento en que regresamos de El Paso con mamá, comenzó nuestro duelo muy personal. En la escuela estaba en problemas. Dibuja tu familia, me dijo la maestra: yo sólo tenía a mi mamá para dibujar y lo sufría. Quién es tu papá, me preguntaban mis amigos cuando era niño: no existe, les respondía, apenas sé que llevo su nombre. Durante años he construido un muro. Y cuando mi papá trató de contactarme, no me importó”, dijo Marcell, en declaraciones que reproduce la revista italiana DonnaPop.

Marcell, que tiene dos hijos con su novia Nicole Daza y un hijo más de una primera relación, se reconcilió con su padre el año pasado, y ese fue un factor emocional importante que le ayudó a ganar el oro el pasado domingo.

“Con mi padre aún no está todo resuelto, pero al menos ahora nos comunicamos. Es decir, copio y pego, el traductor de Google me echa una mano cuando no entiendo”.

El equipo de trabajo de Marcell, dirigido por el entrenador Paolo Camossi, incluye al fisioterapeuta Alberto Marcellini, la entrenadora mental Nicoletta Romanazzi, el nutricionista Giacomo Spazzini y el entrenador Marcello Magnani.

Romanazzi, quien también trabaja con algunos de los futbolistas famosos de Italia, fue quien persuadió a Jacobs para que buscara al padre que nunca conoció. Si no resolvía el problema con su padre, Romanazzi le dijo a Jacobs, nunca tendría la tranquilidad de tener éxito al más alto nivel.

Conózcalo

Lamont Marcell Jacobs

Disciplina: Atletismo

Fecha de nac.: 26 de septiembre de 1994

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 26 años

Estatura: 1.88 m, 6’2

Peso: 79 kg, 174 lb

Campeón olímpico en los

100 metros planos de Tokio 2020