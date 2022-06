La vez que 'Magic' Johnson desairó al 'Rey del Pop'

Guadalajara.- Earvin "Magic" Johnson cambió la historia de la NBA.

Su personalidad, estilo de juego y rivalidad con Larry Bird catapultó a la Liga a otro nivel, el cual capitalizó Michael Jordan para darle impacto mundial.

Fue una figura de los Lakers, miembro del "Dream Team", pero el contraer VIH lo obligó al retiro para someterse a un largo tratamiento, que afortunadamente ha sido exitoso.

Con los Lakers alcanzó cinco títulos en la NBA, al dominar en 1980, 1982, 1985, 1987 y 1988.

Su pique con Jordan

"Empezamos ganando 12-2 en la práctica, y pensé, quiero enfadarlo en serio, entonces fui y le toqué su hombro, y le dije: 'oye, hombre, si no te transformas en Air Man, vamos a derrotarlos'. Sus ojos se agrandaron, su lengua salió hacia fuera más de lo normal, rompió la reunión y enseguida metió 2 triples. Entonces, vino el tiro más grandioso: Michael Jordan con la mano derecha, dijo: 'ok, voy a sentarme en el aire', y él giro 360 grados en un partido de práctica. Estábamos aturdidos por verlo mantenerse en el aire tanto tiempo".

Lo bajan del avión

"Yo solía ir a discotecas en Los Ángeles, además de otras ciudades, y le decía a la gente: 'vamos a otro lado... vamos a Las Vegas. Enganchaba a alguien y me lo llevaba'. Siempre dos billetes de primera clase y si no hay asientos libres, la aerolínea tiene la obligación de echar a alguien del avión para dejarme el sitio. Un día vi a "Magic" Johnson maldiciendo y quejándose mucho mientras abandonaba el avión. Imagino que él fue la víctima de 'mi billete reservado'", reveló Mark Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas.

Le cuelga al 'Rey del Pop'

En 1992, Michel Jackson grabó "Remember the time", en el que aparece Johnson.

"Me llamó y me dijo: 'quiero que estés en el video', y colgué. Porque pensé, éste no es Michael Jackson. Y volvió a sonar y dijo: 'soy Michael, quiero que aparezcas en mi video' Colgué ¡Dos veces! Y llamé a su hermana porque yo no conocía tan bien a Michael y le pregunté: '¿está Michael intentando llamarme?', y me dijo que sí. Y le dije: 'he colgado dos veces'. Lo organizamos y no he sentido más emoción en toda mi vida que trabajando en un video con él".

El odio de Larry Bird

Johnson y Bird sostenían una fuerte rivalidad, la que tuvo origen en su etapa de jugadores colegiales, ya que "Magic", con Michigan State, le ganó un campeonato de la NCAA a Bird e Indiana State.

"Había un factor de odio ahí. No nos dábamos la mano. Cuando jugué por primera vez contra "Magic" había un factor de odio ahí", aceptó Bird.

"Fuimos capaces de hacer de la NBA lo que es hoy y eso lo van a escuchar en boca de Michael Jordan, que dice: 'la gente dice que cambié la Liga, pero no lo hice de la manera que lo hizo 'Magic'", manifestó Johnson.

'Tienes que llamar a Larry'

El 7 de noviembre de 1991, "Magic" hizo público que era portador del VIH y se enfrentó a los prejuicios del virus.

"Larry, me voy a limitar a contártelo, porque no tenemos mucho tiempo. "Magic" tiene el virus VIH. Va a anunciar su retiro", le dijo el agente de Earvin a Bird, quien recibió primero la noticia al igual que Michael Jordan.

El impacto fue tan brutal que Bird tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. "Todo va a ir bien. Voy a darle guerra a esto", fueron las palabras de "Magic" a su eterno rival, pero también amigo.