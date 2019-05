‘La puerta está abierta’: Campos

Para Tomás Campos, entrenador del equipo Bravos FC Juárez de Tercera División, el empate a cero goles que se obtuvo el pasado jueves en Nuevo León ante los Tigres es un resultado que deja abierta la puerta para finiquitar la obra aquí en Juárez y avanzar a las semifinales de la Liguilla de clubes sin derecho a ascenso.

El conjunto fronterizo jugó el jueves en tierra regia y ayer ya entrenó, de cara al partido de vuelta mañana domingo, a partir de las 11:00 horas en el complejo Bravos.

“Dentro de todo, los muchachos reaccionaron muy bien, Tigres es un rival muy complicado que en toda la estructura de sus fuerzas básicas siempre están peleando el tema de Liguilla, y los muchachos nuestros han asumido muy bien ese reto”, comentó el estratega.

El conjunto fronterizo se metió a la Cueva Zuazua, en Nuevo León para enfrentar el primer capítulo de dos ante el equipo felino.

Después de 90 minutos prevaleció el cero por cero, por lo que en casa y ante su afición Bravos buscará ganar para avanzar a la antesala de la final.

“Ahora vamos a estar acá el domingo, buscaremos pasar a la siguiente ronda y crear situaciones donde los muchachos vivan este tipo de experiencias, porque al fin y al cabo esto los nutre a ellos como futbolistas, vamos por buen camino”, señaló Campos Alejandre.

En la Tercera División el único criterio de desempate que cuenta es el marcador global, por lo que si empatan en la vuelta el pase se definirá en tanda de penales.

“Los 90 minutos serán fundamentales; una de las cosas que tenemos a favor es que ya vimos el planteamiento de ellos, tiene buenos jugadores que vienen de Sub-17, Sub-20, pero esa parte no nos preocupa, también de nuestro lado hay bastante talento para hacerle frente a instancias de este nivel”, dijo el estratega.

Con respecto a la situación de algunos jugadores que al principio de la campaña participaron con el grupo de Tercera, explicó que tras ser llamados al equipo de ascenso ya no pueden intervenir en esta fase.

“Casos como el de Javier Neverez se presentan porque él tiene que cumplir con un norma, una regla en la que se debe tener el 70 por ciento de los minutos jugados en los dos torneos, y por estar con el primer equipo ya no los cumplió, pero el grupo está muy completo, ya regresan los expulsados”, puntualizó