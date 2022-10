La número 1

Sin ser su fuerte la corrida, la juarense Dina García pudo mantener un ritmo constante en esa etapa, rebasar dos kilómetros antes de la meta a quien punteaba la competencia y ganar el primer lugar en el campeonato nacional As Tri de triatlón que se celebró el fin de semana en Cozumel, Quintana Roo, lo que le permitió sumar más puntos y mantenerse como la número uno del ranking en su categoría.

Unos días antes de la competencia, Dina temía que la humedad fuera un factor en contra, principalmente al momento de la corrida, pero al final un frente frío que se presentó el día del evento ayudó a que el calor no le afectara.

“No sentí la humedad fuerte, nomás el sol, un poquito nada más en la corrida, que es cuando más se siente porque vas en la última etapa, pues ya es lo que más resiente uno, pero fíjate que superbien, me sentí muy bien”, declaró la triatleta chihuahuense de 44 años de edad.

Durante la fase de natación, García pensó que era la líder del grupo, pero se dio cuenta de que era otra competidora la que iba al frente y fue hasta la corrida que la pudo superar.

“Pensé que yo iba liderando en la nadada y resulta que fue una persona que fue campeona nacional en natación y fue a la que efectivamente le gané. Sorprendentemente hasta la etapa de la corrida la alcancé”.

Dina compartió que en la etapa de bicicleta, su rival encontró un grupo de ciclistas con quien trabajar, lo que les da la ventaja de que pueden cortar el aire y al mismo tiempo ir más rápido.

“Yo me lo aventé sola, no encontré un solo grupo, no me pude pegar a nadie, traté de jalar a dos chavas más, una por una, y me las troné, o sea, no me podían seguir el paso, entonces es bien importante cuando agarras a alguien que tú ves como que trae buen ritmo la jalas y trabajan en pareja, y ya con eso avanzas un chorro, vas manteniendo una velocidad alta sin cansarte tanto. Entonces pues yo me la aventé sola, no encontré a nadie y esas dos personas pues no me pudieron seguir el ritmo”.

Al llegar a la última etapa del triatlón, la corrida, Dina fue capaz de mantener un muy buen ritmo y ante su propia sorpresa no bajó de ese ritmo en ningún momento.

“Me ayudaron mucho esos días anteriores para aclimatarme, pero tuvimos una ventaja, hubo lo que le llaman aquí frente frío, en palabras de las personas locales se llama norte, entonces ese frente frío ayudó a que no estuviera tan tan tan caliente como otros años que nos ha tocado venir”.

Dina agregó que la humedad no la sintió tanto, tal vez porque ese factor no estaba tan alto ese día.

“En sí el calor en ningún momento me molestó como en otros eventos, porque el sol sí estaba fuerte, sí se sentía, hasta agarré colorcito, hasta me bronceé un poco, pero gracias a Dios nos aclimatamos bien, no estaba tan tan caliente como en Ixtapa, por así decirlo, y pues todo resultó bien”.

Su desempeño en la corrida del nacional de Cozumel ha sido el mejor de los triatlones en los que ha participado en este año y eso la hace sentirse orgullosa de su tiempo.

“Rebasé a la muchacha dos kilómetros antes de terminar la carrera, pero estoy muy orgullosa de mi tiempo y de mi desempeño en la etapa de la corrida, en este último año ha sido mi mejor tiempo en la corrida, vamos a resumirlo de esa manera, y mantuve el ritmo para lo que han sido otras corridas anteriores, mantuve un ritmo muy bueno, y lo logré mantener todo el tiempo constante”, concluyó Dina, quien el año que entra competirá en el mundial de Alemania.

Conózcala

Nombre: Dina García Ramírez

Fecha de nac.: 19 de noviembre de 1977

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Edad: 44 años

Estatura: 1.65 m

Peso: 63 kg