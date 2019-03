La Máquina está en zona de Liguilla

Ciudad de México.- El festejo de Milton Caraglio con las manos en las orejas, ayer en el 4-1 sobre el Pachuca, fue el reflejo de un Cruz Azul que ha soportado las críticas y hoy está en zona de Liguilla del Clausura 2019, tras ligar 3 triunfos.

La Máquina de Pedro Caixinha parece que ha arrancado otra vez más allá de que enfrente se encontró a unos Tuzos que sufren fuera de casa.

Los celestes no tuvieron tantas llegadas como en otros partidos, pero hallaron la contundencia y hasta Caraglio se quitó un peso de encima con su doblete (25’ y 87’).

El delantero argentino apenas llevaba 2 anotaciones en este torneo y ahora es el goleador del equipo, haciendo olvidar la lesión del volante Elías Hernández, quien hasta entonces era el máximo romperredes cementero, con 3 tantos.

Los otros goles fueron obra de Rafael Baca, a los 27 segundos del encuentro, y un autogol de Leonardo Ulloa, al 58’.

Los de Hidalgo no supieron aprovechar que jugaron con uno más desde el 69’, tras la expulsión de Pablo Aguilar, sensible baja para los celestes de cara a la siguiente Jornada, la 12, cuando el sábado 30 de marzo se metan a la casa de Rayados.

El central plantó los tachones del zapato en el pecho de un Angelo Sagal que ya se escapaba.

Los Tuzos apenas se acercaron al 73’, con un disparo de Edwin Cardona que superó la barrera y fue inalcanzable para el portero Jesús Corona.

Pero luego pudieron ponerle emoción al cotejo si Stiven Barreiro aprovecha que metió cabezazo sin marca apenas 2 minutos después, pero dejó el balón en manos del arquero celeste.

Cuando moría el encuentro, Édgar Méndez hizo una buena jugada por derecha y metió centro que Caraglio empujó de cabeza, al 87’, para firmar su primer doblete en La Máquina, además de igualar su registro goleador del torneo anterior, de 4 anotaciones.