La fe nunca se pierde: Alan Soñora

Alan Soñora, mediocampista de los Bravos de Juárez, dijo que mientras tengan posibilidades de calificar no perderán la fe, por lo que van a intentar ganarle este viernes al América en partido de la última jornada del rol regular del Clausura 2023 de la Liga MX.

Contra los azulcremas, el equipo juarense va por un punto que los libre de pagar por tercer año consecutivo una multa millonaria para mantener la categoría del máximo circuito, pero al mismo tiempo por las tres unidades que les permitan mantener la esperanza de meterse al repechaje.

PUBLICIDAD

“Bueno, va a ser un lindo partido, sabemos que a va a ser duro, sabemos que está complicada la clasificación, pero mientras nos dé matemáticamente la fe nunca se pierde, así que vamos a intentar darlo todo y poder ganar”, declaró Alan ayer en conferencia de prensa después del entrenamiento matutino.

El menor de los hermanos Soñora, reiteró que será un partido duro contra un gran rival, pero, como lo ha dicho en otras ocasiones, la Liga MX es muy competitiva y cualquiera la puede ganar a cualquiera.

“Si no tuviéramos fe y no confiáramos en nosotros ya no estaríamos entrenando acá pensando en el partido, así que este equipo está muy confiado, entrenando al máximo para poder sacar el resultado.”

Contra los Diablos del Toluca el domingo anterior, Alan y su hermano Joel pudieron defender jugar al mismo tiempo, para el mismo equipo, en un partido oficial por primera vez desde que son futbolistas profesionales.

“Algo único, era la primera vez que nos tocó, era un sueño de los dos y toda nuestra familia, así que muy contento por los dos”.

-¿Cuál debe ser la mentalidad y la actitud contra el América?

“Creo que el partido pasado contra Toluca demostramos lo que tenemos que hacer, esa actitud de pelear hasta el final y confiar en nosotros que somos un equipo con grandes individualidades, así que confiar en nosotros.”

Alan comentó que en la penúltima convocatoria que tuvo con Estados Unidos, coincidió con el juarense Alex Zendejas, jugador del América, y éste le dijo lo que es el equipo de Coapa, además de que a él mismo le gusta seguir y ver los partidos.

“Sé que es un equipo que juega bien y, bueno, trataremos de usar nuestras armas para poder ganar. Nosotros pensamos en nosotros, en lo que tenemos que hacer y esperemos poder hacer lo mejor posible para poder ganar”.