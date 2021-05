La Coruña, última parada del marchista Andrés Olivas

Cortesía

Aunque al inicio del ciclo olímpico por su juventud pocos pensaban que el chihuahuense Andrés Olivas podría representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hoy es el mejor posicionado para clasificarse.

No todo está dicho. Aunque su marca de una hora 19 minutos y 54 segundos, conseguida en marzo en Dudince, Eslovaquia, es la mejor de la temporada entre los mexicanos, aún resta un evento por competir, el cual podría cambiar algunas cosas.

Por lo pronto, Andrés se siente tranquilo y definitivamente contento con lo logrado hasta ahora.

“Comenzamos el ciclo olímpico entrenando muy fuerte, a órdenes de mi entrenador Miguel Ángel Rodríguez, y siempre dimos todo, siempre fue el objetivo alcanzar lo más alto posible. Ahora estamos cerca de Tokio y hay que seguir adelante, ir por más”, comentó el chihuahuense.

Próximo a cumplir los 23 años en este mes de mayo, Olivas Núñez ostenta el 21er mejor registro mundial del año. Solo él y otros 22 marchistas han bajado de 1:20 horas en los 20 kilómetros de caminata.

En La Coruña, España será la última competencia antes de los Juegos Olímpicos, y Andrés y su equipo no se conforman, pues buscarán bajar aún más su marca.

“El 5 de junio estaremos ahí en La Coruña, sí vamos fuertes para tratar de hacer mejor marca todavía, es importante, y ya sería la última, pero me siento bien y fuerte para tratar de bajar el tiempo todavía más; es el objetivo”.

Andrés ha entrenado no sólo bajo las órdenes del cuatro veces olímpico Miguel Ángel Rodríguez, sino que lo ha hecho al lado de Horacio Nava, quien a su vez tiene tres participaciones en dicha justa mundial.

“Son dos personas que admiro muchísimo, y que conozco desde hace mucho, que he entrenado con ellos desde chico, y sí es importante, porque me dan consejos, me dicen cómo es el proceso y puedo aprender de ellos, no necesariamente del error, sino de lo que ellos me puedan compartir de su experiencia”, comentó.

Tanto Andrés como Horacio, así como Alegna González y Julio César Salazar, todos chihuahuenses, tienen amplias posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos, algo que también es especial.

“Me pone muy contento que estemos en esta posición los cuatro chihuahuenses. A los tres los conozco, a Alegna, a Horacio, claro, y a Julio; todos son grandes atletas y excelentes personas, entonces es algo muy especial que los cuatro seamos chihuahuenses”, finalizó.