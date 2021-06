La Corte Suprema respalda los pagos a estudiantes deportistas

Washington— La Corte Suprema dictaminó por unanimidad hoy que el N.C.A.A. no puede prohibir pagos relativamente modestos a los atletas estudiantes en una decisión que cuestionó el poder de monopolio de la asociación en un momento en que el modelo comercial de los deportes universitarios está bajo una presión creciente.

La decisión se refería solo a los pagos y otros beneficios relacionados con la educación, pero su lógica sugería que la corte podría estar abierta a un desafío frontal a la prohibición de la NCAA de pagar a los atletas por su participación en deportes que generan miles de millones de dólares en ingresos a las universidades estadounidenses. En una opinión concurrente, el juez Brett M. Kavanaugh parecía invitar a tal desafío.

“En ningún otro lugar de Estados Unidos pueden las empresas aceptar no pagar a sus trabajadores una tarifa de mercado justa con la teoría de que su producto se define por no pagar a sus trabajadores una tarifa de mercado justa”, escribió el juez Kavanaugh. “Y bajo los principios ordinarios de la ley antimonopolio, no es evidente por qué los deportes universitarios deberían ser diferentes. El N.C.A.A. no está por encima de la ley".

En un comunicado este lunes, la N.C.A.A. dijo que el fallo "reafirma la autoridad de la N.C.A.A. para adoptar reglas razonables y señala repetidamente que la N.C.A.A. sigue siendo libre de articular lo que son y no son beneficios verdaderamente educativos".

El caso ante la Corte Suprema no se refirió directamente a si los atletas pueden ganar dinero con sus nombres, imágenes y semejanzas, pero la decisión llegó este lunes con la N.C.A.A. ya aún más asediada de lo habitual sobre esa cuestión.

La próxima semana, los atletas estudiantes en al menos seis estados están preparados para que se les permita ganar dinero a través de patrocinios, no debido a la acción de la NCAA, sino a los funcionarios estatales que se cansaron de los esfuerzos de décadas de la industria para limitar los derechos de los jugadores que son ciudadanos.