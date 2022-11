La Copa Mundial que lo cambió todo

The New York Times | Qatar ha rechazado durante años las críticas a su esfuerzo por ganar como sede del evento The New York Times | Fanáticos mexicanos en Doha

Michel Platini esperaba una audiencia privada con el presidente de Francia cuando llegó para almorzar en un día frío de noviembre de 2010. Por tratarse de Platini, un legendario jugador francés que en su retiro se había convertido en uno de los hombres más poderosos del futbol, entró directamente en un lujoso salón dentro de la residencia oficial del presidente; ahí se dio cuenta de inmediato de que el hombre al que había ido a ver, Nicolas Sarkozy, no estaba. En cambio, Platini se dirigió hacia un pequeño grupo que conversaba al otro lado de la sala y hacia una conversación que alteraría el curso de su carrera, mancharía su reputación y cambiaría para siempre el deporte al que había dedicado su vida. Platini sonrió cuando le presentaron formalmente a los invitados de honor del almuerzo: el jeque Hamad bin Jassim bin Jabr al-Thani, el primer ministro de Qatar, y el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, quien, dentro de unos años, reemplazaría a su padre como gobernante absoluto del país. Los qataríes habían venido a París para discutir un plan que bordeaba lo fantástico: su pequeño e increíblemente rico Estado del Golfo quería organizar la Copa del Mundo. Platini, vicepresidente de la FIFA, el organismo rector mundial del futbol, había estado de acuerdo con la idea durante mucho tiempo. Un año antes, les había dicho a sus amigos que creía que permitir que Qatar –un país sin ninguna tradición futbolística significativa y que carecía de infraestructura básica como estadios–, organizara el evento deportivo más grande del mundo sería desastroso para la FIFA. Sólo dos meses antes, le había confiado a una candidatura rival de Estados Unidos que quería que el torneo de 2022 fuera “a cualquier lugar menos a Qatar”. Sin embargo, en algún momento de esa tarde, las reservas de Platini se desvanecieron. Dos versiones distintas Lo que sucedió para cambiar de opinión durante el almuerzo con un Sarkozy que llegó tarde y los dos qataríes sigue siendo, más de una década después, resueltamente oscuro y ferozmente disputado. El propio Platini ha ofrecido al menos dos versiones distintas de los hechos: en ambas dijo que su voto fue su propia elección y que no reflejaba una influencia externa, y en 2019 fue detenido, pero no acusado, por investigadores franceses que se dice que investigan el caso. Para entonces, sin embargo, el trato estaba hecho: una semana después del almuerzo, dentro de una cavernosa sala de conferencias en Zúrich, se confirmó que Qatar sería el anfitrión de la Copa del Mundo de 2022. El deporte más popular del mundo ha estado considerando las consecuencias de esa decisión desde entonces. Pese a las críticas Qatar ha rechazado durante años las críticas a su esfuerzo por ganar la Copa del Mundo como celos o, peor aún, como racismo occidental. Pero tener el dinero y la ambición de albergar el torneo era una cosa. Ganarse el derecho a hacerlo era otra muy distinta. Y en 2010, ese fue el mayor problema de Qatar. Aproximadamente una semana antes de que las dos docenas de miembros del comité ejecutivo de la FIFA, incluidos Sepp Blatter, el presidente de la FIFA y Platini, decidieran cuál de las cinco candidaturas en competencia ganaría el derecho a albergar la Copa del Mundo de 2022, Harold Mayne-Nicholls aterrizó en Zúrich. Un chileno suave y obsesionado con el futbol, Mayne-Nicholls ejercía un poder considerable, al menos en teoría. Había dirigido el equipo de inspección enviado por la FIFA para evaluar a cada uno de los postores, y los informes de evaluación que creó su equipo tenían el potencial de influir en la votación. Su veredicto sobre Qatar albergaba dudas aparentemente insuperables. No. 1: Qatar era demasiado pequeño. “Fue un gran problema para la organización”, dijo Mayne-Nicholls. Y número 2: en el verano (del hemisferio Norte), la ventana tradicional para jugar la Copa del Mundo, simplemente hacía demasiado calor. Qatar había tratado valientemente de calmar esas preocupaciones construyendo un pequeño estadio para demostrar el sistema de aire acondicionado futurista que, según dijo, garantizaría que todos los juegos se jugaran en condiciones casi ideales. Mayne-Nicholls quedó impresionado, pero el problema persistía. “El problema sería para los aficionados en los días sin partidos”, dijo. Hace 38 o 40 grados centígrados en junio, dijo, o más de 100 grados Fahrenheit. “Es imposible hacer nada en la calle”. Incluso los qataríes creyeron que su veredicto fue un golpe demoledor. Un funcionario que trabajó en la candidatura de Qatar admitió que el informe de evaluación era “vergonzoso”. Sin embargo, cuanto más hablaba Mayne-Nicholls con los diversos administradores y plutócratas de la Junta Directiva de la FIFA, más le sorprendía lo poco que había hecho su presentación para disminuir el apoyo a Qatar. Sólo uno, dijo, había pedido ver los informes completos. La mayoría parecía haberse decidido. “Me decían que los qataríes venían con mucha fuerza”, dijo. “Ellos fueron los que votaron. Inmediatamente me di cuenta de que Qatar ganaría”. Terreno “pantanoso” Mientras Qatar afinaba su candidatura para la Copa del Mundo, sus representantes pasaron horas en sesiones de capacitación de medios con consultores de relaciones públicas reclutados desde Europa, tratando de elaborar respuestas a preguntas potencialmente incómodas sobre el trato que el país da a los trabajadores inmigrantes y su actitud hacia los derechos de los homosexuales. Era un terreno incómodo incluso para los funcionarios más importantes, dado que la homosexualidad era y es ilegal en Qatar. En una sesión de capacitación para los medios vista por The New York Times, Sheikh Mohammed, el hijo menor del gobernante del país en ese momento, respondió a una pregunta simulada sobre el tema al insistir en que todos los visitantes del país serían bienvenidos. Cuando un capacitador de medios respondió señalando que un periodista podría seguir preguntando cómo se puede cuadrar eso con las leyes que criminalizan la homosexualidad, el príncipe respondió: “Es ilegal en la mayoría de los países”. Inseguro, sus ojos se movieron de un lado a otro. “¿No es así?” Enfrentado en un punto diferente sobre el trato del país a los trabajadores migrantes, insistió en que Qatar “ya ha tomado las medidas necesarias” para protegerlos. “Todos respetan a los trabajadores migrantes aquí”, dijo. Rediseñan un país La visión de Qatar para la Copa del Mundo no sólo requería la construcción de siete estadios y la remodelación de un octavo. El país también necesitaba una red completa de carreteras y rieles para transportar a los fanáticos entre las arenas y docenas y docenas de hoteles para albergarlos, nada menos que un país completamente rediseñado, que se levantaba de la arena en un proyecto de construcción nacional de 220 mil millones de dólares. Para lograrlo, Qatar reclutó a cientos de miles de trabajadores migrantes de algunos de los rincones más pobres del planeta, aumentando la población del país –que creció un 13.2 por ciento sólo en el último año– y centrándose intensamente en el trato de los trabajadores, sus derechos y sus condiciones de vida. No se sabe cuántos han muerto durante la última década o más, y es posible que nunca se sepa. Muchos miles más han regresado a casa enfermos o heridos o privados del salario que se les prometió. “Este evento se construyó completamente sobre las espaldas de los trabajadores migrantes, en un equilibrio de poder completamente desigual”, dijo Michael Page, subdirector de la División de Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch. “Fueron abusos muy predecibles”. Quedan las dudas Sin embargo, el pequeño tamaño del país no ha hecho nada para contener su ambición. Este verano, por ejemplo, Qatar anunció que, como parte de la Copa del Mundo, celebraría un festival de música dance en Ras Abu Fontas, justo al Sur de Doha. El objetivo, dicen los organizadores, es garantizar una experiencia incomparable para los fanáticos. Sin duda, será diferente: Qatar sorprendió a la FIFA y a los fanáticos el viernes al decidir, sólo unos días antes del partido inaugural del torneo, retractarse de su promesa de permitir la venta de cerveza en sus ocho estadios de la Copa del Mundo. Todavía estará disponible en ciertas áreas de la Copa del Mundo, incluso durante varias horas dedicadas al día en las zonas de fanáticos, pero no se puede negar que el viernes los anfitriones habían restablecido, con retraso, las tradiciones del torneo para satisfacer las reglas locales. El cambio de rumbo planteó nuevas preguntas sobre si todos, en particular los fanáticos LGBTQ+, recibirán el tipo de bienvenida que el comité organizador de Qatar y la FIFA siempre han garantizado. Unas semanas antes de la Copa del Mundo, Gianni Infantino, el sucesor de Blatter como presidente de la FIFA, escribió a cada una de las 32 naciones que se habían clasificado para el torneo. Ahora residente en Qatar, Infantino instó a todos ellos a “no permitir que el futbol se vea arrastrado a todas las batallas ideológicas o políticas que existen”. Dijo que era hora de dejar que el deporte “tome el escenario”. Puede que sea demasiado tarde para eso. A medida que se acercaba el torneo, las críticas a la decisión de la FIFA de llevarlo a Qatar se hicieron más puntiagudas. Una lista cada vez mayor de jugadores actuales, ex jugadores, entrenadores, fabricantes de ropa deportiva y, en particular, fanáticos, han expresado su oposición. Blatter, tan recientemente como este mes, admitió que la elección de Qatar fue un “error”. La respuesta de Qatar, a su vez, ha sido volverse cada vez más indignado. 