La Central para los Cardenales

San Luis.- Los Cardenales de San Luis aseguraron el cetro de la División Central de la Liga Nacional ayer, último día de la temporada regular, al aplastar 9-0 a los Cachorros de Chicago.

El brazo de Jack Flaherty y el bat de Matt Carpenter lograron la misión de San Luis ante los Cachorros, que fueron apabullados en el último día de Joe Maddon como su manager. Antes del duelo, se anunció que Maddon no volvería para el año próximo.

Flaherty laboró en forma impresionante durante siete episodios, y Carpenter encabezó un ataque de tres jonrones al disparar un leñazo de tres carreras. Los Cardenales avanzaron a la Serie Divisional de la Liga Nacional, que comienza el jueves en Atlanta.

El manager Mike Shildt y los Cardenales comenzaron la jornada con una ventaja de un juego sobre Milwaukee. Los Cerveceros, segundos de la División, se medirán con Washington en el Juego de Comodines, mañana por la noche. El ganador irá contra los Dodgers de Los Angeles.

Paul Goldschmidt y Dexter Fowler pegaron también jonrones por San Luis, que vuelve a la postemporada tras una ausencia de tres años. Los Cardenales han ganado o compartido 12 títulos divisionales desde que el formato actual comenzó a emplearse en 1995.

San Luis (91-71) finalizó tres juegos encima de la marca que logró la temporada anterior (88-74).

Los Cachorros vieron cortada una racha de cuatro años clasificándose a los playoffs. Maddon compiló una foja de 471-339 en cinco campañas y guio a los Cachorros al título de la Serie Mundial en 2016, poniendo fin a una sequía de 108 años.

Flaherty (11-8) permitió dos hits durante una eficiente labor de siete episodios, que requirió de 69 pitcheos. Repartió seis ponches y entregó un boleto.

La derrota fue para Derek Holland (2-5).



Gana Anderson título de bateo en la Americana

Chicago.- Tim Anderson se convirtió en el tercer jugador en la historia de los Medias Blancas de Chicago que se consagra campeón de bateo de la Liga Americana, finalizando con promedio de .335, al irse de 2-0 en la victoria 5-3 sobre los Tigres de Detroit en el último día de la temporada regular.

Anderson falló con un rodado en el primer inning, fue sacado out con una línea en el tercero y le reemplazaron al abrir el quinto.

DJ LeMahieu (Yanquis) quedó segundo en el circuito con promedio de .327 al irse de 3-0 ayer.



Rojos 3, Piratas 1

Pittsburgh.- Arístides Aquino pegó su 19no cuadrangular, Tyler Mahle lanzó cinco entradas sin permitir carrera para llevarse su primera victoria desde mayo y los Rojos de Cincinnati vencieron 3-1 a los Piratas poco después de que Pittsburgh despidió al manager Clint Hurdle.

Brian O’Grady conectó un jonrón para registrar su segundo vuelacerca y Alex Blandino añadió un bambinazo solitario por Cincinnati, que terminó con una foja de 75-87 bajo la dirección de un año del manager David Bell, una mejora de ocho victorias respecto a 2018 y la mejor marca del equipo desde que quedó 76-86 en 2014.



Indios 2, Nacionales 8

Washington.- Los Nacionales de Washington llegan a playoffs con paso firme, al alargar a ocho su racha de victorias con un triunfo por 8-2 sobre los Indios de Cleveland, en el último juego del calendario regular que no tuvo mayor significado para ninguno de los dos equipos.

Washington recibirá mañana a los Cerveceros de Milwaukee en el duelo de comodines de la Liga Nacional.



Yanquis 1, Rangers 6

Arlington, Texas.- Lance Lynn repartió 10 ponches y llegó a 16 triunfos, la mayor cifra en su carrera, durante el encuentro que marcó el cierre del parque de los Rangers de Texas, quienes derrotaron 6-1 a los Yanquis de Nueva York.

Tras 26 campañas en este inmueble, los Rangers se despidieron con una victoria sobre los campeones del Este de la Liga Americana.



Marlins 4, Filis 3

Filadelfia.- Bryce Harper bateó dos hits y recibió una ovación de pie al completar su primera temporada en Filadelfia, y los Filis cerraron 81-81 tras perder 4-3 ante los Marlins de Miami.

Harper fue ovacionado por los fanáticos en el Citizens Bank Park tras un elevado en el noveno inning. Luego de firmar por 330 millones de dólares y 13 años, acabó con promedio al bate de .260, 35 jonrones y 114 impulsadas.



Atléticos 1, Marineros 3

Seattle.- Kyle Seager pegó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, el prometedor prospecto Kyle Lewis añadió un sencillo remolcador y los Marineros de Seattle cerraron la temporada regular con una victoria por 3-1 sobre los Atléticos de Oakland.

Oakland terminó con una foja de 97-65 por segundo año seguido y le dio descanso a la mayoría de sus peloteros estelares antes del juego de comodines de la Liga Americana el próximo miércoles en casa contra Tampa Bay.



Padres 0, Diamondbacks 1

Phoenix.- Taijuan Walker reapareció después de una cirugía de Tommy John para el último encuentro de la campaña regular, Tim Locastro impulsó la carrera de la victoria con un sencillo al cuadro en la novena entrada y los Diamondbacks de Arizona se impusieron 1-0 a los Padres de San Diego.

Locastro conectó un rodado hacia el hueco entre tercera y el short con dos outs, el mexicano Luis Urías lanzó tarde a la inicial y Christian Walker anotó desde tercera. Stefan Crichton (1-0) trabajó el noveno capítulo para su primer triunfo en Grandes Ligas.



Dodgers 9, Gigantes 0

San Francisco.- Bruce Bochy se despidió de manera emotiva tras dos décadas y media de una carrera como manager que seguramente lo elevará al Salón de la Fama. El piloto de los Gigantes de San Francisco terminó su trayectoria, con una derrota por 9-0 ante los poderosos Dodgers de Los Angeles.

Los Dodgers lograron su triunfo número 106, un récord de la franquicia. Tomaron una ventaja de 5-0 en el primer inning, gracias a un jonrón de dos carreras de Will Smith, justo después de que Corey Seager había producido tres con un doblete.



Mellizos 4, Reales 5

Kansas City, Missouri.- El cubano Jorge Soler se aseguró el título de cuadrangulares de la Liga Americana al sacudir su 48vo de la campaña, Brett Phillips puso fin al juego con un elevado de sacrificio en el noveno inning y los Reales de Kansas City derrotaron 5-4 a los Mellizos de Minnesota en el último juego en la carrera del manager Ned Yost.

El primer batazo en la carrera de Phillips para terminar un juego le dio una despedida alegre a Yost en el último día de la campaña regular. Terminó su carrera con un registro de 746-839 en 10 campañas al frente de Kansas City, por mucho la mayor cantidad de triunfos en la historia de la franquicia.



Astros 8, Angelinos 5

Anaheim, California.- Gerrit Cole logró su vigésima victoria en la temporada, la mayor cifra en su carrera, y los Astros de Houston se impusieron 8-5 a los Angelinos de Los Angeles.

Cole (20-5) elevó también su total de ponches, con el que lideró las Mayores, y finalizó con la mejor efectividad de la Liga Americana, cerrando una campaña dominante. Logró su 16ta victoria consecutiva, y los Astros terminaron con la mejor foja de las Grandes Ligas, de 107-55.



Rays 3, Azulejos 8

Toronto.- Blake Snell cargó con la derrota en un duelo de preparación para una posible apertura en postemporada, y los Rays cayeron 8-3 ante los Azulejos de Toronto, en el último encuentro de Tampa Bay antes del juego de comodines de la Liga Americana ante los Atléticos de Oakland.

Tampa Bay finalizó con registro de 96-66, a una victoria del récord de la franquicia impuesto en 2008 cuando el equipo perdió la Serie Mundial ante los Filis de Filadelfia. Los Rays visitarán el miércoles a los Atléticos (97-65) con Charlie Morton (16-6) en la loma.



Orioles 4, Medias Rojas 5

Boston.- Eduardo Rodríguez se perdió la oportunidad de llegar a 20 triunfos en la campaña, luego que el bullpen de Boston dilapidó una ventaja en los últimos innings, lo que no impidió a los Medias Rojas vencer 5-4 a los Orioles de Baltimore.

Los Medias Rojas se sobrepusieron a una jugada de Stevie Wilkerson, que les robó un jonrón.