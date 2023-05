‘La Barra’ alienta a las Bravas previo a su juego con el América

Ciudad Juárez.- Integrantes de ‘La Barra’ acudieron esta noche al hotel de concentración de las Bravas de Juárez para manifestar su apoyo al equipo fronterizo a 24 horas de que se enfrente a las Águilas del América en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil, que se llevará a cabo este viernes a partir de las 8:00 pm en el Estadio Benito Juárez.

El grupo de animación le hizo ver su apoyo a las Bravas con porras y cantos, acompañados por los clásicos tamborazos.

Resaltó la presencia de niñas que esperaban a ver de cerca a sus jugadoras favoritas.

Acompañadas de sus familias, las pequeñas aficionadas esperaron pacientes a que las Bravas terminaran de cenar para que salieran a la parte trasera del hotel Holiday Inn y pudieran convivir con ellas durante unos minutos.

Visiblemente emocionada, la entrenadora española Milagros Martínez agradeció la presencia y apoyo de los aficionados y les prometió que contra el América van a pelear por cada balón, “porque estas Bravas son muy bravas”.

“Bueno, lo primero agradecidos, yo creo que en nombre de toda hablo, de todo el cuerpo técnico, de todas las jugadoras y del club, por este ratito con vosotros, la verdad que es muy especial que nos queráis tanto, que nos recibáis así en un momento tan importante también para nosotras y de la temporada. Y lo que prometemos es sobre todo es sobre todo una cosa, es que nos vamos a dejar todo, el alma en la cancha, el lunes otra vez, que no va a quedar un balón por luchar, que no va a quedar una carrera por no hacer, así que en eso vais a poder estar bien orgullosos porque estas Bravas son muy bravas y lo vamos a demostrar hasta el final”, dijo Mila.