La bala, su mejor aliada

Nunca le ha gustado perder, por eso le fue difícil adaptarse a los deportes de conjunto, misma situación que lo llevó a la práctica de lanzamiento de bala, donde los resultados dependen únicamente de él al momento de estar en competencia sobre el campo.

Es Uziel Muñoz, de 23 años de edad y estudiante del penúltimo semestre de la licenciatura en Administración de Empresas de la UACJ, quien este año competirá en el Mundial Abierto, donde también buscará dar la marca que lo lleve a los Juegos Olímpicos 'Tokio 2020’.

“Tenemos la otra semana el Estatal Universitario, empezamos con la etapa universitaria para buscar el pase al Mundial Universitario, es lo que viene en puerta, empieza ese proceso", declaró Muñoz en relación con las competencias más próximas.

Antes de dedicarse de lleno al lanzamiento de bala, Muñoz practicó deportes de conjunto, pero se frustraba cada vez que perdían, al tiempo que se daba cuenta de que no todos pensaban igual en los equipos.

"Soy una persona muy competitiva y este es un deporte donde no dependo de los demás, y a mí en lo personal no me gusta perder. Antes practicaba deportes de conjunto y me desesperaba mucho que no todos pensábamos igual y era frustrante, hasta que conocí este deporte donde nada más dependo de mí y es una forma donde sigo trabajando”, afirmó.

Sin embargo, el estudiante y atleta de la UACJ reconoció que en un principio lo vio como un hobby para demostrar quién era el más fuerte.

“Hasta que llegamos a una etapa de especialización y que hemos ido mejorando y ahorita aspiramos a unos Juegos Olímpicos, que es el evento a considerar más grande dentro de este deporte”, expuso.

El año pasado hizo su debut internacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ‘Barranquilla 2018’, y ocupó el cuarto lugar con un lanzamiento de 19.87 metros, que le valió establecer una nueva marca nacional y ser colocado en la lista de preseleccionados para ‘Tokio 2020’.

Ése y otros logros no llegan solos, sino que son el resultado del trabajo diario.

“La verdad, el atletismo es uno de los deportes más exigentes que hay, ya que estás en constante carga de potencias, explosiones, que es una parte muy desgastante para el cuerpo y hay que cumplir una alimentación muy balanceada junto con suplementos, sale bastante caro para llevar un buen alto rendimiento, que esta temporada lo hemos manejado muy bien y se han visto los resultados que hemos empezado.”

-¿Qué sacrificios has hecho para tener esos logros?

“Una de las más pesadas, que fue el año pasado, mi familia. Me tuve que separar de mi mujer y hemos tratado de considerar éste un deporte ... nos hemos dedicado más al sueño con el que empezamos. Eso es algo de lo que más he tenido que sacrificar, pero gracias a ello se han logrado resultados muy buenos en esta temporada”, apuntó.

-¿Qué te ha dejado el atletismo?

“Muchas enseñanzas como persona y como deportista, te forja un carácter de bien hacia la sociedad”, afirmó.