Koech se alza con el oro

Winny Koech ganó el oro, Shakeem Smith y Sean Bailey lograron medallas de plata en sus respectivas pruebas y de esa manera terminó ayer la participación del equipo de atletismo de UTEP en el Texas A&M Invitational que se llevó a cabo en el Estadio E.B. Cushing de College Station, Texas.

La junior Koech terminó la carrera de los cinco kilómetros en un tiempo de 17:23.73 minutos, superando fácilmente a Abbey Santoro que llegó en segundo con 18:02.61 y a Grace Plain, tercer lugar con 18:09.69, ambas del equipo de Texas A&M.

Shakeem Smith terminó en el segundo lugar de los 110 metros con vallas con un tiempo de 14.45 segundos, detrás de Quivell Jordan, de Houston, que cruzó la meta en 14.20. El tercer lugar fue para Kentre Patterson, de Arizona State, con 14.58. El sophomore David Rivera, de UTEP, terminó en el sitio 12 con 15.33.

El junior Sean Bailey dio a los Mineros la segunda medalla de plata del día en los 400 metros planos. Bailey cubrió la distancia en 47.31 segundos, detrás de Kyree Johnson, de Texas A&M, que cronometró 47.15, mientras que en tercer lugar terminó Jermaine Holt, de Houston, con 47.77.

La sophomore Carolyne Chepkosgei ocupó el cuarto lugar en los 800 metros femenil con 2:13.77.

Texas A&M hizo el 1-2-3 con Jazmine Fray (2:10.79), Jean Jenkins (2:12.02) y Brittany Parker (2:12.96).

Dreshanae Rolle también ocupó el cuarto lugar en los 400 metros con vallas femenil con 1:05.05. Fue superada por Gabrielle McDonald de Texas A&M (1:02.65), Erin Derrow de Houston (1:04.07) y Riley Schneider de Texas A&M (1:05.04).

El relevo 4x100 femenil de UTEP terminó en quinto lugar con un tiempo de 47.73 segundos. El lugar de honor fue para Texas A&M con 44.71, segundo para Houston con 45.52 y tercero para TCU con 46.30.

En los 100 metros con vallas femenil, Rebecca Oshinbanjo ocupó el quinto lugar general con 14.02 segundos. Su compañera Maribel Caicedo terminó en el sitio 12 con 14.39, mientras que el primer lugar fue para Naomi Taylor, de Houston, con 13.25. El segundo lugar fue para Kennedy Smith, de Texas A&M, con 13.67 y el tercero para Kylah Smith de Texas State con 13.70.

En los 400 metros femenil las Mineras Madison Gibson y Annette Bolomboy fueron 10 y 11 respectivamente con 1:00.53 y 1:00.59. Texas A&M hizo el 1-2-3 con Jaevin Reed, Tierra Robinson-Jones y Jarra Owens.