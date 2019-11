KO a la báscula

El juarense Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores inicia esta noche una nueva etapa dentro de su carrera deportiva cuando se estrene como Campeón Fecarbox del Consejo Mundial de Boxeo, además de sostener su primera pelea estelar.

El pugilista fronterizo enfrenta al japonés Hirotsugu Yamamoto en la pelea principal de la velada boxística que se llevará a cabo en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.

Ayer, en la prueba ante la báscula, los protagonistas de la función no tuvieron problemas para dar el peso pactado.

Bryan marcó 63.300 kilogramos, mientras que su rival, el nipón Yamamoto registró 62.800 kilos.

El combate será a 12 rounds en la división Superligero.

“Ha sido un gran año para mí, tengo además la oportunidad de cerrar con broche de oro, de la mano de mi familia que me ha apoyado. Hemos logrado metas a corto plazo que tenía como un sueño y para esta pelea me siento como si el visitante fuera yo, y voy a salir con todo a defender mi título”, comentó el boxeador juarense.

Hirotsugu ha comentado, desde antes de viajar a México, su deseo de salir con la mano en alto, ya que estaría cerca de una pelea de campeonato mundial en el primer semestre del 2020.

“Es un honor pelear en Ciudad Juárez, me siento en deuda con los aficionados mexicanos y quiero hacer una gran pelea, voy a cumplir 16 años como boxeador y desde que era un niño mi sueño era conseguir un título y me lo voy a llevar a mi país”, dijo el nipón.

La pelea femenil también quedó amarrada luego que Diana Fernández dio un peso de 52.300 kilogramos, mientras que Esmeralda Moreno alcanzó los 51.800 kilos.

En esta pelea semifinal estará en juego el título Latino del Consejo Mundial de Boxeo que posee la fronteriza Diana Fernández.

“Me ha tocado perder en Juárez así que a mí nadie me protege, quiero que sea una victoria muy clara. Yo sé boxear en cualquier terreno, no voy a pelear con cualquier persona, es una excampeona del mundo y yo le pedí un reto de ese tamaño a mi empresa para estar cien por ciento preparada para cuando se me presente la oportunidad”, aseguró ‘La Bonita’.

La 'Joya', dos veces campeona del orbe en peso minimosca y una más en supermosca, declaró estar motivada de regresar al ring después de más de un año de no estar en los encordados.

En peleas de respaldo, Manuel Gallegos y al chihuahuense Marco ‘Dorado’ Reyes, se verán las caras, en tanto, el mochitense Eduardo 'Sugar' Núñez enfrentará al mexiquense Josué ‘Chino’ Veraza.