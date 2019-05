Klopp: es más importante porque puedo ganarla

París, Francia.- El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, le restó importancia a las declaraciones de Pep Guardiola sobre que es más importante ganar la Liga Premier que la Champions League.

Para el técnico alemán incluso tiene lógica ya que el Manchester City ya no pudo ganar la Liga de Campeones y ellos todavía pueden.

“Es el mejor entrenador del mundo y merece todos los elogios que recibe. Yo digo que la Champions es más importante porque aún puedo ganarla y la Premier ya la perdí. Ellos tienen mejor equipo y creo que nuestra temporada fue algo mejor que la suya”, dijo Klopp.

Hace unos días, Guardiola destacó el triplete inglés que logró el City.

“Me encanta la Liga de Campeones, pero ganar este triplete es más difícil”, indicó.

Sobre la final de la Champions ante el Tottenham, Klopp alabó a su rival y confirmó que Firmino está entrenando, aunque todavía no es seguro que pueda jugar.

“La diferencia entre nosotros y ellos (Tottenham) en la Liga fue la consistencia, pero las emociones serán diferentes en la final porque será un partido muy especial para ambos.

“Keita está descartado, Firmino entrenó hoy y también mañana, yo le veo bien y él también se encuentra en buen estado. Veremos”, señaló.

El alemán también estableció que la semifinal de vuelta ante el Barcelona fue el mejor de su equipo y lamentó que no se jugara la final cinco minutos después de este partido.