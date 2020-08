Kleptomaniac gana sorteo de desempate y correrá el All American Derby

Cortesía Ruidoso Downs

Kleptomaniac, del entrenador Duke Shults, le ganó el sorteo al entrenador John Stinebaugh y Perrys Double Down para participar en la final del All American Derby, (G1) con bolsa de un millón 77 mil 688 dólares, el domingo 6 de septiembre en el hipódromo Ruidoso Downs.

Kleptomaniac y Perrys Double Down, quienes tuvieron un tiempo idéntico de :21.549 segundos en las pruebas del domingo, habían quedado en la décima y última posición que se otorgó para la final del All American Derby. Los dos entrenadores participaron en un sorteo en la Oficina de Carreras para ver qué caballo correría en el All American Derby y qué caballo correría en el All American Invitational el 6 de septiembre.

Shults también calificó al tercer más rápido Jess Sumokin Hot para la final y Stinebaugh calificó al noveno más rápido Hes Back para la final del All American Derby.

Kleptomaniac, un hijo del líder semental de ganadores de bolsas en 2020, Favorite Cartel, compite para los propietarios Alan Dale y Leann Doby. Steve D. Burns, DVM crió al caballo castrado en California a partir de la yegua de Corona Cartel, Remember The Cartel. Fue séptimo lugar en el Ruidoso Derby.

Perrys Double Down, hijo del semental líder Mr Jess Perry, corre para Stinebaugh Equine Enterprises, LLC. Bob y Jerry Gaston criaron al caballo castrado en Texas a partir de la yegua de Fishers Dash, Double Down Darling, media hermana del ganador del All American Derby (G1) Double Down Special, que también fue entrenado por John Stinebaugh.

Perrys Double Down ingresó a las pruebas luego de un quinto lugar en el Rainbow QH Derby (G1) el 18 de julio. Ha ganado casi 50 mil dólares este año.

James Stinebaugh, propietario de Stinebaugh Equine Enterprises, LLC, también es parte de la sociedad propietaria de Flashing My Pjs que registró el tiempo de clasificación más rápido para el All American Futurity, con bolsa de tres millones de dólares.