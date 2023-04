Kj Little Duce Coup gana el West Texas Futurity

El entrenador líder de caballos cuarto de milla de Sunland Park, Wes Giles, registró otro sello en su destacada temporada, al enviar a Kj Little Duce Coup y al jockey Adrián Ramos a una emocionante victoria en la edición número 63 del West Texas Futurity, Grado 2 con bolsa de 282 mil 925 dólares, este sábado en el hipódromo de Sunland Park.

Propiedad de John Lee, W. Kathy Lee e I. Ruben Mares, Kj Little Duce Coup se batió en duelo con Lets Leave y Kj Flying Cowgirl. El caballo castrado dosañero hijo de Apollitical Jess y criado en Arizona, ganó por un cuello con un tiempo final de 15.21 segundos para las 300 yardas.

Kj Little Duce Coup ganó su prueba en Sunland Park en el debut de su carrera el pasado 11 de marzo, por lo que la victoria del sábado mantiene intacto su récord después de dos salidas de por vida con ganancias cercanas a los 140 mil dólares.

Arrancado con una probabilidad de 3.30 a 1, Kj Little Duce Coup devolvió $8.60 dólares a ganador. Lets Leave mantuvo por poco el segundo lugar. La exacta de $2 dólares que combinaba a ambos corredores pagó $31.20 dlls. Kj Flying Cowgirl terminó tercera con Rayenare completando los cuatro primeros finalistas.

El favorite 13-10 Think On It, terminó en sexton lugar bajo la monta de Sergio Becerra, Jr.

Giles aseguró el título de entrenador de cuarto de milla el fin de semana pasado y ahora suma 19 ganadores en la temporada, muy por delante de James J. Gonzales III, Alfredo Gómez y Eric Valenzuela.

En la carrera de caballos cuarto de milla más rica de la temporada en Sunland Park, el entrenador Manuel Rodríguez envió a Crispyn y al jockey Alan Hernández a una impresionante victoria en la 27ª edición del New Mexican Spring Futurity, con bolsa de 365 mil 727 dólares, un evento restringido de Grado 2 para juveniles criados en Nuevo México.

Crispyn, propiedad y criado por MRB Racing, LLC, e hijo de A Royal Jess, luchó por el liderato en todo momento y resistió un rally tardío de la favorita de la posta, Miss Hi Tide, para ganar por un cuello, corriendo las 300 yardas en un tiempo final de 15.21 segundos.