Kj Daddys Money se corona en el Sunburst Stakes

Kj Daddys Money regresó de un largo descanso para ganar la 13ª carrera del sábado, el Sunburst Stakes, Grado 3 restringido con bolsa de 100 mil dólares, para potrancas tresañeras criadas en Nuevo México, en el hipódromo de Sunland Park.

Bajo la monta del jockey Adrián Ramos, para el entrenador Wes Giles, Kj Daddys Money tuvo una buena salida desde la posición exterior, disputó el ritmo a mitad de la recta de atrás y aceleró para ganar por un cuello en un rápido tiempo final de 17.33 segundos en 350 yardas.

Kj Daddys Money, hija de Big Daddy Cartel y propiedad de John Lee, W. Kathy Lee y I. Ruben Mares, no había corrido desde que ganó el Zia Futurity, con bolsa de 380 md, en agosto pasado en Ruidoso Downs. La victoria del sábado mejora el récord de su carrera a tres victorias en siete aperturas y ganancias que superan los 245 md.

Favorita 2.20 a 1 en el momento de la posta, Kj Daddys Money devolvió $6.40 dólares a sus apostadores ganadores. No hubo diferencia entre Wood Dee Queen y Fine Am Eye en la meta, lo que resultó en un empate por el segundo lugar. Esto produjo dos pagos separados de exacta de $2 dólares, con el ganador y Wood Dee Queen pagando $13.60, mientras que el ganador y Fine Am Eye devolvieron $33.80. My Heart Jess Runs completó los cuatro primeros lugares.

El programa del domingo de nueve carreras para purasangres presenta un par de stakes, encabezadas por la decimosexta edición del Peppers Pride Handicap de 100 mil dólares, con un campo de siete potrancas y yeguas mayores criadas en Nuevo México corriendo una milla.

Corrina Corrina se ha instalado como la favorita de la línea matutina 9-5 para el propietario Derrick Jenkins y el entrenador Gary Cross. En su anterior salida, la hija de Mr. Trieste fue segundo lugar en La Coneja Stakes el 5 de febrero en Sunland Park. Ken Tohill estará en la monta y saldrá desde la posición número tres. El Peppers Pride Handicap será la octava carrera del día y dará inicio aproximadamente a las 3:32 pm.