‘Kiki’ Romero deja huella enla frontera

Durante poco más de 40 años Enrique ‘Kiki’ Romero entrenó y formó a través del basquetbol a una gran cantidad de niños y jóvenes que el sábado pasado convivieron unas horas como una manera de hacer un homenaje póstumo y agradecer a su mentor por las enseñanzas que les dejó y que los marcaron de por vida.

“Este proyecto surge después de más de tres años y la finalidad es juntar a las generaciones diversas, los diversos equipos que tuvo ‘Kiki’ Romero. Sabemos que es una labor muy titánica porque fueron muchas generaciones, empieza alrededor de los años 50s y concluye en el año 1992”, dijo Armando Ojeda, de la Fraternidad Scouts Kiki Romero.

Ojeda agregó que con este proyecto quieren hacer una placa conmemorativa con los equipos que dirigió Kiki, misma que pretenden colocar en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos el 8 de julio, día en que se recordará el natalicio de ‘Kiki’.

“Sabemos que tiene un gimnasio con su nombre sobre la avenida De los Aztecas, pero realmente la trayectoria más importante la llevó a cabo en el Gimnasio Josué Neri Santos, creemos que sería un lugar importante para colocar ahí la placa conmemorativa”, señaló Ojeda.

“Soy sobrino de ‘Kiki’, pero para mí fue mi papá porque yo no crecí con mi papá, crecí con ‘Kiki’ y él a mí y a mis otros dos hermanos toda la vida nos mantuvo, nos apoyó y es algo muy especial”, dijo por su parte Francisco Romero.

“De ‘Kiki’ estoy lleno de recuerdos. Precisamente estaba comentando cuando yo era niño, las navidades fueron las más felices de mi vida porque nos llenaba de juguetes. Teníamos un perrito y hasta al perrito le llevaba juguetes y eso se me quedó marcado toda mi vida, era una persona muy especial, muy especial, independientemente de que fuera mi pariente.”

-¿Cómo era ‘Kiki’ como entrenador?

“Yo viví toda la vida con él y él jamás me puso la mano encima, nos trataba… no sé, bien especial. Yo voy a jugar con mi tío y me empezó a dar carrilla y para mí fue algo totalmente opuesto porque yo no estaba acostumbrado, y una de las veces yo le dejé la pelota y me salí, me fui porque me regañó y me dio mucho sentimiento, y yo no estaba acostumbrado, pero ya después lo comprendí porque me dijo ‘hermano aquí eres otro más y allá eres mi sobrino’, y tenía razón, tenía razón”, respondió Romero.

“Estamos hablando de una persona que nos formó desde niños, no de jóvenes, y de un grupo que en aquellos años 63, 64, unos éramos categoría infantil, otros juveniles, otros ya estaban en Primera Fuerza. Varios de ellos aquí están presentes el día de hoy, y de todo ese grupo de antes salieron catedráticos, médicos, ingenieros, gerentes de bancos, gente muy valiosa para la comunidad en su momento”, señaló Guillermo ‘Memo’ Márquez, exdiscípulo de ‘Kiki’ Romero.