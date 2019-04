Kiesewetter, se une a los ‘Locos’

El Paso Locomotive anunció ayer la firma del delantero alemán-americano Jerome Kiesewetter, pendiente aún a aprobación de la liga, para la presente temporada del USL Championship que inició el pasado 9 de marzo. Kiesewetter nació en Berlín y ha jugado en varios equipos en la Bundesliga, que es la máxima división del futbol soccer germano.

Su curriculum incluye periodos con Hertha BSC II, VfB Stuttgart y Fortuna Düsseldorf.

A la par de su carrera en diferentes clubes, Kiesewetter ha sido un miembro activo de la Selección Nacional de los Estados Unidos desde 2011.

Ha tenido más de 30 apariciones en los equipos Sub 18, Sub 20, Sub 23 y mayor de los Estados Unidos, con ocho goles anotados en su carrera nacional. Kiesewetter será un miembro clave del ataque de la locomotora.

“Me gustaría agradecer a nuestro grupo de propietarios y a los directivos por darnos la oportunidad de traer a un jugador del calibre de Jerome. Es un jugador que encajará perfectamente con el talento de los delanteros que ya tenemos en el club. Su experiencia en Alemania y en el nivel internacional con los Estados Unidos da una idea del tipo de calidad que queremos aquí y el deseo que todos tenemos de hacer de El Paso Locomotive FC un equipo entretenido, atacante y ganador”, declaró Mark Lowry, entrenador de la máquina paseña.

Este fin de semana será de descanso para el equipo fronterizo, luego de que el sábado anterior lograron la primera victoria en su historia al derrotar 2-0 al Orange County SC en el Southwest University Park.

El Paso Locomotive jugará una vez más de local el sábado 13 de abril cuando reciban al Phoenix Rising FC, en partido programado para iniciar a las 7:30 pm.