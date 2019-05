Kevin Durant. Fuera para el inicio de la final

Oakland, California –Kevin Durant no estará preparado para jugar en el juego uno de las finales de la NBA que iniciarán el 30 de mayo.

El dos veces y reinante Jugador Más Valioso de las finales aún tiene que regresar a trabajar en la cancha mientras se recupera de un esguince en la pantorrilla derecha.

DeMarcus Cousins podría estar bien de salud para el partido inaugural de Golden State en contra ya sea de Milwaukee o Toronto.

“Probablemente podría hacerlo, pero todo está en el aire”, comentó ayer el entrenador Steve Kerr.

El equipo reevaluó a ambos jugadores y espera que estén preparados para jugar en las quintas finales consecutivas de Golden State.

Durant está progresando en el salón de entrenamientos y con movimientos que pudo manejar en el cuarto de pesas, según informó Kerr.

“Desde hace tiempo sabemos cómo responde él. Nunca ha habido un momento durante este proceso en el que podamos decir “él va a jugar en tal fecha”, y aún no podemos hacerlo, así que vamos a seguir adelante”, dijo Kerr.

“Nuevamente les digo que él no ha pasado tiempo en la cancha con nosotros, tampoco ha realizado ningún entrenamiento individual de tiros”.

Cousins está practicando después de haberse recuperado de un rompimiento en los cuadríceps del lado izquierdo que sufrió en el juego dos de la primera ronda en contra de los Clippers.

Ayer practicó por primera vez desde que se lesionó el 16 de abril en su segundo partido en los playoffs durante su carrera.

“Ya veremos a dónde me lleva mi cuerpo y a ver qué pasa”, dijo Cousins.

“Me siento bien, mucho mejor de lo que estaba, estoy en un mejor lugar, ya puedo recorrer más la cancha de un lado a otro. Ya puedo jugar un poco de una manera competitiva”.

Andre Iguodala, quien no participó en el definitivo juego 4 en contra de los Blazers, debido a que se lastimó la pantorrilla izquierda, no practicó aunque espera estar a toda su capacidad para iniciar las finales.

Golden State tomó dos días de descanso después de haber arrasado con los Trail Blazers, el lunes por la noche en Portland.

Los Warriors tomarán nuevamente un día de descanso este domingo y empezarán la planeación de los partidos hasta que tengan un contrincante.

Durant ha promediado 34.2 puntos en esta postemporada hasta que se lesionó durante el tercer período del juego cinco de las semifinales de la Conferencia Oeste en contra de los Rockets de Houston.

Aterrizó mal en el pie derecho después de realizar una canasta.

Kerr no se ha comprometido a darle un puesto a Cousins cuando regrese, a menos que el centro vuelva después de casi un año de ausencia después de la cirugía que le practicaron el 18 de enero para repararle el rompimiento del tendón de Aquiles y sea titular de inmediato.

Eso dependerá de la salud de Cousins, “y cómo se pueda mover”, comentó Kerr sobre cómo va la serie y los enfrentamientos.

Para Cousins, el poder regresar a la cancha antes de la temporada baja y la agencia libre podría ser un tremendo impulso emocionalmente.

Izar el banderín de campeonato también podría significar mucho después de un difícil año de rehabilitación.

La lesión en el tendón de Aquiles y la recuperación fue “uno de mis momentos más oscuros”, dijo.

“Ha sido un año difícil para mí durante toda la temporada”, aseguro Cousins.

“Me siento feliz en este momento. Si tengo la oportunidad de jugar voy a aprovecharlo totalmente, voy a dejarlo todo en la cancha”.