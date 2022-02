Kenneth Talavera cambia el futbol por el atletismo y ahora apunta a París 2024

De jugar futbol soccer de manera informal en Juárez, Kenneth Talavera pasó a ser un atleta de alto rendimiento con los Mineros de UTEP, que incluso hoy tiene aspiraciones más firmes de poder llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con la intención de tener más condición física al momento de jugar futbol, Kenneth empezó a salir a correr por su cuenta cuando estaba en primero de secundaria. Después empezó a participar en el Circuito Atlético Pedestre y en la Carrera de la Amistad, con buenos resultados.

Fue en una de esas carreras donde alguien lo vio y lo invitó a ir a entrenar con David Serna, sin saber que ése sería el comienzo de una carrera de éxitos en las pistas, donde sus pruebas fuertes son los mil 500 metros, la milla y los 800 m.

Apenas el domingo anterior, Kenneth logró el primer lugar en la milla del Don Kirby Invitational de Albuquerque, evento con el que UTEP cerró la temporada regular bajo techo, y este fin de semana competirán en el Campeonato bajo techo de la Conferencia USA en Birmingham, Alabama.

Los buenos resultados permitieron que Talavera empezara a competir en olimpiadas nacionales; cuando cursaba segundo de secundaria ganó los 800 m en el Condeba Nacional y ya en tercero obtuvo un doble oro en la Olimpiada Nacional.

En su primer año de preparatoria, todavía con David Serna, ganó oro en los mil 500 metros de la Olimpiada Nacional y un año después decidió mudarse a la capital del país.

“Luego viene segundo año de prepa y me voy a estudiar y entrenar a la Ciudad de México con Alejandro Sandoval en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), con el objetivo de mejorar, y la verdad sí mejoré mucho, mejoré mucho mis tiempos, y a finales de ese año me contacté con el entrenador de UTEP”, recodó Kenneth.

Después de una visita oficial a la universidad paseña y una plática con el entrenador en jefe de atletismo, el finlandés Mika Laaksonen, Talavera se convirtió en un Minero.

“Regreso a Juárez por lo académico, gracias a Dios se dio la oportunidad en UTEP y aquí andamos dándole”.

A partir de agosto del año pasado, Kenneth tuvo algunos cambios en su rutina de entrenamientos, mismos que le han permitido mejorar sus tiempos, y el domingo pasado registró su mejor marca personal en la milla, con 4:08.75.

“Este fin de semana es el Campeonato de la Conferencia y ahí me voy a calar, vamos a ver los resultados del entrenamiento de estos seis, siete meses, el objetivo es subir al podio”.

–¿Qué tan lejana es la posibilidad de que llegues a París 2024?

“En este momento mi nivel no es para Juegos Olímpicos, pero no lo veo imposible. Para ser bien sincero, antes no lo veía posible en absoluto, pero con el progreso y el entrenamiento de los últimos meses, y el plan a futuro, es la primera vez que lo veo posible. Yo voy a dar el 200 por ciento, voy a darlo todo y si el trabajo se hace bien, no veo por qué no poder ir”.

Bajo su nuevo régimen de entrenamiento, Kenneth Talavera no tiene día de descanso, practica de lunes a domingo.

“Creo que el último día libre que tuvimos fue el 25 de diciembre. Entreno todos los días, pero no veo síntomas de agotamiento, trabajamos en diferentes días y con diferentes cargas el kilometraje, la velocidad, la resistencia y el gimnasio, pero más que nada es la dedicación que uno pone”, comentó el estudiante de ingeniería civil, que espera graduarse en el 2024.