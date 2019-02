Kaepernick y Reid resuelven demandas con la NFL

Nueva York.- Con una audiencia pública en puerta y ante la amenaza de que los propietarios de equipos y funcionarios de la Liga enfrenten comparecencias, la NFL resolvió los casos por confabulación presentados por Colin Kaepernick y Eric Reid.

La Liga, a punto de celebrar su 100ma temporada, enfrentó críticas provenientes de todas partes gracias al movimiento de protesta iniciado por Kaepernick. Muchos seguidores del exmariscal de los 49ers querían verlo de regreso en el campo, mientras otros aficionados afirmaron que no verían los partidos si la Liga permitía a los jugadores protestar durante la entonación del Himno Nacional.

La Liga y el abogado de Kaepernick enviaron ayer declaraciones que señalan que “las partes decidieron resolver las querellas pendientes” y que un acuerdo de confidencialidad evitaría que cualquiera de las partes formule más comentarios.

Sigue sin esclarecerse si la NFL admitió irregularidades o cuánto dinero habrían recibido Reid, Kaepernick u otros. Considerando los salarios perdidos que ambos jugadores reclamaron y los costos legales, el acuerdo podría haber ascendido a decenas de millones de dólares.

“Durante los últimos meses, los abogados del señor Kaepernick y del señor Reid mantuvieron un diálogo continuo con representantes de la NFL”, indicó el comunicado de la Liga. “Como resultado de esas discusiones, las partes decidieron resolver las querellas pendientes. La resolución de este asunto tiene que ceñirse a un acuerdo de confidencialidad, por lo que ninguna de las partes formulará más comentarios”.

El abogado de Kaepernick, Mark Geragos, tuiteó una declaración similar.

Las protestas disminuyeron esta temporada mientras la NFL hizo contribuciones a organizaciones elegidas por los jugadores y prometió poner más atención a los temas de la justicia social. Pero la controversia reiniciaba cada vez que se registraba alguna novedad en el caso.

Una audiencia estaba programada para finales de este mes.

Kaepernick y Reid presentaron querellas por confabulación contra la Liga al decir que habían quedado en una lista negra por protestar durante el Himno Nacional en los partidos. Kaepernick no ha jugado en la Liga desde 2016, mientras que Reid se perdió tres partidos la pasada campaña antes de firmar con las Panteras de Carolina. Kaepernick aseveró que los dueños de los equipos quebrantaron el convenio laboral colectivo con los jugadores al conspirar para que el mariscal no pudiera encontrar un conjunto.

Si bien los jugadores parecían decididos a continuar con sus casos, la Liga parecía no estar del todo tranquila ante la posibilidad de que algunos se vieran obligados a comparecer –entre ellos el comisionado Roger Goodell y varios propietarios de equipos y ejecutivos de la Liga. Los jugadores habrían tenido el enorme desafío de comprobar una conspiración, porque de acuerdo con el convenio laboral de 2011 entre el Sindicato y la Liga, un “equipo, sus empleados o agentes” deben haber “firmado un acuerdo” para limitar ofertas contractuales.