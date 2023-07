Juventud y calidad, cimientos del nuevo proyecto ‘Bravo’

Para cimentar las bases del nuevo proyecto, el FC Juárez le apuesta a jugar con un plantel más joven a partir de este torneo Apertura 2023 de la Liga MX, señaló Beto Valdés, recientemente nombrado director deportivo de la institución fronteriza.

En entrevista telefónica, Valdés dijo que eso es parte del proyecto que él platicó con Andrés Fassi, la persona que le dio la confianza, de la mano de Alejandra de la Vega, quien encabeza al consejo de dueños del FC Juárez.

“Yo no concibo que los edificios se construyan de arriba hacia abajo, siempre es importante tener buenos cimientos y eso es lo que estamos pretendiendo, cimentar, proyectar, construir. El hecho de que lleguen futbolistas jóvenes no quiere decir que no vamos a pelear, por el contrario, el hecho de que lleguen futbolistas jóvenes significa que estamos apostando al presente inmediato y al futuro”.

Valdés señaló que si se revisa a los jóvenes que han llegado como refuerzos, la mayoría tiene muchos minutos en Primera División.

“Por ahí se me va a escapar alguno, y ofrezco una disculpa al que no mencione, pero si hablamos de un Haret Ortega, ya sabemos que pisó Primera División, incluso ya jugó una final. Si hablamos de Ángel Zapata, sabemos que es un futbolistas que también ya tiene muchos minutos con Rayados. Si hablamos de Pérez Bouquet qué decir, futbolista de Chivas.

“Y así me puedo ir uno por uno, de la mano de un Sebas Saucedo, de la llegada de Aitor García, de la llegada de Avilés Hurtado con experiencia, de la seguridad que nos da Alfredo Talavera en la portería”.

Además, añadió Valdés, también echaron mano de la cantera y en el partido del viernes contra América debutaron a César Sosa, que lo hizo con mucha personalidad.

“Y esa personalidad que mostró en la cancha es el reflejo de lo que va a presentar siempre Juárez, semana a semana, vamos a correr más de 90 minutos, vamos a representar dignamente a la ciudad”.

- En una liga como la mexicana, donde una buena racha en tres, cuatro partidos ayuda a ascender lugares, pero una mala racha pone a un equipo en el fondo de la tabla, ¿no es riesgoso jugársela con jóvenes?

“No, siempre y cuando venga de la mano de un buen trabajo, en este caso también tenemos que destacar a nuestro técnico, que es un técnico muy joven, Diego Mejía es un chavo preparado, Diego Mejía fue futbolista, Diego Mejía es mexicano y Diego Mejía tiene una metodología bastante buena”.

Todo eso, dijo Valdés, respaldado por su cuerpo técnico, por el área de análisis y por el área de scouting.

“Y la otra, el tema del cociente, para nosotros la palabra multa debe desaparecer de nuestro vocabulario. Si nosotros seguimos pensando en la multa, siempre estaremos pensando en ver a los demás hacia arriba y hoy no, hoy nosotros si logramos dar ese salto de calidad al segundo grupo pensando en calificar, ahí en automático tienes que borrar la palabra multa”.

- ¿Cómo enfrentar los comentarios o las críticas, por ejemplo de quienes señalan más los errores del rival que los aciertos de Bravos en este primer partido?

“Es parte de lo mismo, cuando la crítica es únicamente fundamentada para hablar del equipo América, en este caso, como el equipo importante, es no tener un análisis claro del trabajo. Es evidente, y no es culpa ni siquiera de los medios, que pocos voltean a vernos y hoy lo van a hacer, porque si hoy yo te enseñara, o le enseñáramos a todos esos medios que piensan que fue casualidad, la forma de trabajar, el análisis del rival, la constante comunicación desde el palco de análisis con el cuerpo técnico, la constante retroalimentación que tiene Diego con Carlos Di Pasqua, que es nuestro gerente de futbol, por ejemplo, ahí es en donde van a entender los medios que no somos improvisados, ahí tiene que entender el mundo futbolístico que Juárez ha conformado un grupo de trabajo para pelearle al que sea, entonces soy muy respetuoso de las críticas, pero sí la crítica cuando no tiene un análisis bien fundamentado hay que dejarla pasar, que se nos resbale, lo importante es que esto que pasó en el Azteca efectivamente no es una casualidad y lo vamos a demostrar día con día, semana a semana”.