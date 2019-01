Justify e Irad Ortiz ganan premios Eclipse

Hallandale Beach, Florida.- Justify terminó invicto dentro y fuera de las pistas. Y los hermanos Ortiz de Puerto Rico sumaron un nuevo trofeo.

El ganador de la Triple Corona en 2018 añadió el galardón de Caballo del Año en sus pergaminos, al superar a Accelerate por la máxima distinción otorgada en los Premios Eclipse la noche del jueves.

Justify no compitió como dosañero, pero ganó las seis carreras que disputó y se retiró un mes después de coronarse en el Belmont Stakes tras lesionarse un tobillo

Cada ganador de la Triple Corona desde 1935 ha sido proclamado como el Caballo de Año, y 2018 –inclusive con el solitario año de Justify en las pistas apenas duró cuatro meses, técnicamente– no resultó diferente. Se impuso por amplio margen al obtener 191 votos de los 249 posibles, mientras que Accelerate recibió 54.

“Estoy muy orgulloso de Justify y feliz de que se premiado por sus increíbles logros hasta conquistar la Triple Corona”, dijo el entrenador de Justify, Bob Baffert. “He tenido la enorme suerte de trabajar con varios de los caballos más talentosos y lo que Justify pudo hacer en tan corto tiempo aún me deja sin aliento”.

Irad Ortiz Jr., por su parte, alzó su primer premio Eclipse al mejor jockey, asegurando que el trofeo permaneciera en la familia. Su hermano menor, José Ortiz, lo ganó el año pasado.

“Quiero dedicar este trofeo a una persona muy especial”, dijo Irad Ortiz. “Mi hermano me lo dedicó el año pasado, y quiero dedicárselo. Te quiero, hermanito”.