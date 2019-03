Jurado, en la pelea por rotación de Rangers

Scottsdale, Arizona—Cuando crecía en su natal Panamá, el pitcher de los Rangers Ariel Jurado no tenía a compatriotas en las Grandes Ligas para inspirarse.

Fue por eso que el derecho de 23 años se convirtió en fanático de Cliff Lee.

“Era un zurdo, pero me gustaba", dijo Jurado. “Sus lanzamientos eran increíbles, la forma como dominaba en el montículo”.

Jurado estudiaba cada salida de Lee que podía ver por televisión. Le falta un largo trecho por recorrer para emular la trayectoria de Lee, con 13 temporadas como lanzador de los Indios de Cleveland, los Marineros de Seattle, los Rangers de Texas y los Filis de Filadelfia.

Ahora mismo, Jurado pelea por ganarse un puesto en la rotación de Texas. Debutó en las mayores con los Rangers el año pasado, dejando una marca de 5-5 con efectividad de 5.93 en 12 juegos, incluyendo ocho aperturas.

Jurado confía repetir la que fue su última salida de la pasada temporada, en la que lanzó pelota de dos hits al cubrir seis innings para la victoria 2-0 en Seattle el 27 de septiembre.

“En esa apertura, tiré un buen slider y me ayudó a sacar los últimos innings”, contó Jurado. “Fue una buena señal. Si algo te sale bien, hay que pulirlo”.

Jurado dice que trabajó en cada elemento de su repertorio al pasar el receso de invierno en Panamá.

“Debo ser consistente con mi mecánica”, dijo. “Si lo hago así, tendré actuaciones como esta”.

En un juego ante Arizona que fue abreviado por la lIuvia el martes, Jurado sorteó aprietos en los primeros tres innings al propiciar doble matanzas en cada capítulo. El derecho no pudo salir bien librado en el cuarto. Con un out, Eduardo Escobar recibió un boleto, David Peralta bateó un sencillo y ambos anotaron tras el triple de Steven Souza Jr. por el jardín central.

“El sinker me estaba funcionando en los primeros innings y eso fue lo que me ayudó n los doble plays”, dijo Jurado.

Mike Minor y Lance Lynn son los fijos en la rotación de los Rangers. El manager Chris Woodward aún no define el resto. Shelby Miller, Edinson Vólquez y Drew Smyly reaparecen tras pasar por el quirófano para cirugías reconstructivas del codo.

Jurado sabe que tiene que trabajar más en su cambio y la curva para complementar sus otros lanzamientos.

“Usó mucho la recta”, dijo. “Mi mejor pitcheo es el sinker. Si me está funcionando y veo que es efectivo, es lo que uso para sacar los outs”.